Gábor Gál vystúpil na konferencii v Abú Zabí

Gábor Gál, archívna snímka. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava/Abú Zabí 16. decembra (TASR) - S aktívnou účasťou Slovenska na expertnej úrovni sa koná ôsme zasadnutie Konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN proti korupcii, ktorého dejiskom je v dňoch 16. až 20. decembra hlavné mesto Spojených arabských emirátov (SAE) Abú Zabí. Slovensko na tomto podujatí zastupujú minister spravodlivosti Gábor Gál a odborníci z Úradu pre verejné obstarávanie.V pondelok s prejavom na konferencii vystúpil šéf slovenskej justície, ktorý hovoril o opatreniach v boji proti korupcii. Vo vzťahu k podnikateľskému sektoru a transparentnosti obchodovania so štátom vyzdvihol najmä povinné zverejňovanie zmlúv, ktoré na Slovensku funguje už sedem rokov. TASR o tom informovala hovorkyňa slovenského ministerstva spravodlivosti Zuzana Drobová.Žiadna zmluva so štátom alebo samosprávou, ktorej predmetom je transfer štátnych peňazí nenadobudne platnosť, ak nie je zverejnená. Transparentnosť podnikania so štátom bola posilnená aj uzákonením povinnosti zverejňovať konečných vlastníkov vo verejnom registri. V tomto kontexte sa Slovensko minulý týždeň verejne prihlásilo aj k Princípom transparentnosti zverejňovania konečných vlastníkov. Ide o otvorenú iniciatívu, ku ktorej sa môže pripojiť každý, kto sa zaviaže presadzovať transparentnosť vlastníckych štruktúr podnikov. Čím viac štátov sa k iniciatíve pripojí, tým efektívnejší bude celosvetový boj proti korupcii.uviedol Gál.Ako ďalej zdôraznil, v oblasti justície sa Slovensku osvedčila špecializácia súdov a orgánov činných v trestnom konaní bojujúcich proti korupcii.povedal Gál.Prijaté boli aj etické kódexy pre jednotlivé právnické profesie, ktorých dodržiavanie sledujú osobitné orgány. K zlepšeniu justičnej spolupráce podľa ministerstva vedie aj budovanie a posilňovanie vzájomnej dôvery prostredníctvom spoznávania právnych systémov iných štátov. V tejto súvislosti minister spravodlivosti vyzdvihol a ocenil význam mechanizmu vzájomných hodnotení UNCAC (Dohovor OSN proti korupcii).Dohovor bol otvorený na podpis 31. októbra 2003. V mene Slovenska bol dohovor podpísaný 9. decembra 2003, ratifikovaný bol 1. júna 2006. Platnosť nadobudol 14. decembra 2005 a pre Slovensko 1. júla 2006. V slovenskej Zbierke zákonov je publikovaný ako oznámenie ministerstva zahraničných vecí, gestorom vykonávania dohovoru je ministerstvo spravodlivosti. Cieľom dohovoru je pomáhať v boji proti korupcii, presadzovať dobré riadenie verejných vecí a podporovať medzinárodnú spoluprácu a technickú pomoc.