Bývalého japonského veľvyslanca v Česku odsúdili za vraždu syna

Ilustračná foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 16. decembra (TASR) - Bývalého vysokopostaveného predstaviteľa japonskej vlády Hideakiho Kumazawu odsúdili v pondelok na šesť rokov väzenia za vraždu svojho 44-ročného syna, ktorého v júni smrteľne zranil kuchynským nožom. Informovala o tom agentúra AP.Súd v japonskom hlavnom meste Tokio uznal 76-ročného bývalého námestníka ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu za vinného z opakovaného pobodania vlastného syna Eiičira do krku a hrudníka v jeho tokijskom dome. Eiičiró zomrel na vykrvácanie.Kumazawa políciu sám zavolal na miesto činu, ku ktorému sa priznal.Jeho syn mal vývojovú poruchu a voči svojej matke sa správal násilnícky. Žil sám v byte, domov sa vrátil týždeň pred vraždou. Súd vo svojom rozhodnutí uviedol, že syn vo svojom násilníckom správaní po návrate pokračoval, pričom sa otcovi vyhrážal, že ho zabije.Obhajcovia požadovali podmienečný trest. Tvrdili, že Kumazawa svojho syna napriek násilníckemu správaniu dlho podporoval a že ho zavraždil v sebaobrane, keď sa mu vyhrážal smrťou.Obhajcovia taktiež tvrdili, že Kumazawa sa obával, že jeho syn by mohol ublížiť aj iných ľuďom. Pripomenuli prípad spred niekoľkých dní, keď muž na autobusovej zastávke pri Tokiu napadol nožom niekoľko školákov, pričom zabil dvoch ľudí, ďalších 17 zranil a následne spáchal samovraždu.Sudca však uviedol, že Kumazawov syn mal na tele viac ako 30 bodných rán, z nich niektoré hlboké, čo podľa neho naznačuje, že nešlo o sebaobranu.Podľa spravodajského servera japantimes.com bol Hideaki Kumazawa v rokoch 2005 až 2008 veľvyslancom v Česku.Kumazawov prípad upozornil na fenomén, ktorý je v Japonsku taký rozšírený, že získal i vlastné pomenovanie - hikikomori. Definuje niekoho, kto pol roka nechodí do školy či práce a počas tohto obdobia nekomunikuje s nikým okrem svojej rodiny. Podľa vládnych odhadov žije v krajine viac ako 610.000 hikikomori vo veku 40 - 64 rokov, z čoho takmer tri štvrtiny tvoria muži.