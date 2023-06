Gaborčáková nie je nominantkou KDH, ohradilo sa hnutie voči tvrdeniam Tarabu

Taraba na kandidátke ĽSNS

Nenávratný finančný grant

7.6.2023 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) sa ohradilo voči slovám nezaradeného poslanca Národnej rady SR Tomáša Tarabu (Život-NS) , ktorý tvrdí, že ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny v úradníckej vláde Soňa Gaborčáková je nominantkou hnutia. KDH na sociálnej sieti uviedlo, že to je lož, pretože Gaborčáková nie je a nikdy nebola členkou hnutia.„Na ministerstve bola nominantkou hnutia Sme rodina. Faktom je, že v roku 2020 bola na kandidátke KDH ako nezávislá - rovnako ako je faktom, že Tomáš Taraba bol na kandidátke Ľudovej strany Naše Slovensko Mariana Kotlebu. KDH nemá žiaden vplyv na to, či niekto v úradníckej vláde je, alebo nie je, a ohľadom jej zloženia nebolo (na rozdiel od iných strán) súčasťou žiadnych rokovaní," vysvetlilo hnutie.Taraba na sociálnej sieti uviedol, že nominantku KDH Gaborčákovú si prezidentka Zuzana Čaputová za ministerku vybrala na základe toho, že podpísala za 21 miliónov eur nenávratný finančný grant Nadácii otvorenej spoločnosti. „Vláda, ktorá má za úlohu len kúriť a svietiť, by mala mať zakázané robiť akékoľvek tendre, akékoľvek veľké záväzky v mene SR. Projekt má za úlohu integrovať Ukrajincov na Slovensku. Toto je podľa vás normálne pán Majerský (predseda KDH, pozn. SITA)?" pýta sa Taraba.