Gabriel Attal sa stal najmladším francúzskym premiérom v histórii, otvorene priznal aj svoju orientáciu

Borneová odstúpila

Čelila masovým protestom

9.1.2024 (SITA.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok vymenoval do funkcie premiéra Gabriela Attala. Ako referuje spravodajský web news.sky.com, iba 34-ročný Attal sa stal vôbec najmladším francúzskym premiérom a prvým, ktorý otvorene priznal svoju homosexuálnu orientáciu. Attal sa stal známym ako hovorca vlády počas pandémie COVID-19, neskôr zastával post ministra školstva.Attal v pozícii predsedu vlády nahradil Elisabeth Borneovú , ktorá v pondelok odstúpila z funkcie. Udialo sa tak po nedávnych politických otrasoch týkajúcich sa migrácie.Borneová uviedla, že rezignovala na žiadosť Macrona. Jej rezignácia prišla po nedávnom schválení spornej imigračnej legislatívy podporovanej Macronom, ktorej cieľom bolo okrem iných opatrení posilniť vládnu schopnosť deportovať niektorých cudzincov.Borneová bola vymenovaná do funkcie v máji predminulého roka po Macronovom znovuzvolení na druhé funkčné obdobie. Bola v poradí druhou francúzskou premiérkou. Minulý rok Borneová čelila masovým protestom, ktoré boli často poznačené násilím proti nepopulárnym zmenám v súvislosti s odchodom do dôchodku.Návrh zákona o zvýšení veku odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov vstúpil do platnosti vlani v apríli, čo nahnevalo mnohých ľudí v celej krajine.