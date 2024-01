Rusko a Ukrajina sa pustili do „taktických a technologických ofenzívnych obranných pretekov“, tvrdí ISW

9.1.2024 (SITA.sk) - Západné systémy protivzdušnej obrany zostávajú pre Ukrajinu „kľúčové“. V najnovšej aktualizácii o vojne na Ukrajine to uviedli analytici z Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) . Referuje o tom web news.sky.com.Americký inštitút uviedol, že ruské aj ukrajinské sily sa zapojili do „taktických a technologických ofenzívnych obranných pretekov“, pričom obe strany experimentovali s protivzdušnou obranou a útokmi na veľké vzdialenosti.„Pokračujúce a zvýšené poskytovanie systémov protivzdušnej obrany a rakiet Ukrajine zo strany Západu je kľúčové, keďže ruské sily pokračujú v experimentovaní s novými spôsobmi, ako preniknúť do ukrajinskej protivzdušnej obrany,“ uvádza ISW vo svojej najnovšej aktualizácii.Inštitút zhodnotil, že zahrnutie systémov poskytovaných Západom do ukrajinského „dáždnika“ protivzdušnej obrany bolo „nevyhnutné“ pre schopnosť Ukrajiny brániť sa.