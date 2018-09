Gabrižová: Summit lídrov EÚ otázku migrácie nevyriešil

Zuzana Gabrižová v Tablet.TV Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Bratislava/Salzburg 20. septembra (TASR) – Dvojdňový neformálny summit EÚ v Salzburgu otázku migrácie nijakým spôsobom nevyriešil. Na margo najnovších plánov riešenia migrácie to pre TASR uviedla šéfredaktorka portálu Euractiv Zuzana Gabrižová.skonštatovala."V tomto kontexte je pomerne bizarné, že hoci práve V4 tento aspekt v reakcii na krízu pretláčala najviac a hovorila, že to má byť stopercentná priorita, tak teraz aj v kontexte návrhu na posilnenie európskeho rozmeru ochrany vonkajšej hranice, a síce právomoci európskej pohraničnej stráže, s tým začína mať problém. Tvrdiac, že to nejakým spôsobom koliduje so suverenitou štátov," uviedla.To, že Únia vníma veľkú dôležitosť komunikácie s tretími krajinami, je podľa nej logické, keďže bez tejto spolupráce niektoré kroky nie je možné uskutočniť. Dodala však, že to nie je nič, čo by malo migračné toky zastaviť, ale vidí to ako súčasťDruhou témou rokovaní bolo nájdenie kompromisu v otázke tzv. brexitu medzi EÚ a Britániou. To, či k nemu dôjde, bude podľa Gabrižovej závisieť od politickej vôle na oboch stranách, ale motivácia vyhnúť sa neriadenému brexitu je u oboch pomerne veľká.dodala.Lídri EÚ sa vo štvrtok v Salzburgu dohodli na tom, že 17. a 18. novembra sa v Bruseli uskutoční mimoriadny summit EÚ o vystúpení Británie. Predmetom rozhovorov majú byť ešte otvorené otázky. V otázke migračnej politiky sa lídri zhodli na tom, že prílev migrantov do Európy môžu znížiť posilnením ochrany vonkajších hraníc a spoluprácou s Afrikou.