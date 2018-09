Poľská polícia pátra po mužovi, ktorý hodil kameň do gdanskej synagógy

Centrum mesta Varšava Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 20. septembra (TASR) - Poľská polícia pátra po mužovi, ktorý v stredu hodil kameň do synagógy v prístavnom meste Gdansk na pobreží Baltského mora, keď sa príslušníci židovskej obce modlili na záver svojho dôležitého sviatku Jom kipur (Deň zmierenia). Informovala o tom tlačová agentúra AP.Polícia zverejnila vo štvrtok záznam z bezpečnostných kamier, zachytávajúci incident. Na videu vidieť muža v tmavom tričku, ako kráča k Novej synagóge v Gdansku a potom hádže kameň do okna. Polícia v oznámení o stredajšom incidente napísala, že sa stal o 18.00 h, a vyzvala každého, kto muža spozná, aby sa prihlásil.Vyšetrovatelia vypočuli svedkov a zisťujú, či bol čin bežnýmalebo bol motivovaný náboženskou nenávisťou. Starosta Gdanska Pawel Adamowicz uviedol, že je obzvlášťlebo čin sa stal počas modlitieb na záver Jom kipuru, Dňa zmierenia.vyhlásil Adamowicz. Poukazoval tým na dejiny Gdanska ako kolísky hnutia Solidarita, ktoré pomohlo zvrhnúť totalitný komunistický režim. Vyzval obyvateľov, aby sa vo štvrtok večer zišli pred synagógou a vyjadrili tak protest.Svetový židovský kongres uviedol, že jePodľa jeho vyjadrenia hodenie kameňa, ktorý dopadol v synagóge do galérie pre ženy, pripomenulouviedol prezident kongresu Ronald Lauder, americký podnikateľ a filantrop.