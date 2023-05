Gajanová prekonala slovenský rekord Klocovej v behu na 600 m

Slovenská atlétka Gabriela Gajanová začala letnú sezónu najlepším slovenským výkonom histórie v behu na 600 metrov. Niekdajšia bronzová medailistka z mládežníckych kontinentálnych šampionátov (ME 2016 do 18 rokov, juniorské ME 2017) skončila na štvrtkovom otváracom mítingu sezóny vo Švajčiarsku v Langenthale v behu na 600 m tretia časom 1:26,61 min. Informoval portál atletika.sk.





Bežkyňa AK ZŤS Martin o 35 stotín zlepšila na tejto trati slovenské historické maximum 1:26,96 min patriace Lucii Hrivnák Klocovej zo 7. septembra 2008 na Atletickom moste v Dubnici nad Váhom. Gajanová, ktorú pripravuje švajčiarsky kouč Louis Heyer, si svoj "osobák" 1:27:40 z 30. júla 2022 v Göteborgu posunula o 79 stotín.Vo vyrovnaných štvrtkových pretekoch skončila tretia za Švajčarkami Audrey Werrovou (1:25,12) a Rachel Pellaudovou (1:26,54). Až za ňou dobehli ďalšie švajčiarske strednotratiarky Valentina Rosamilliová (1:26,79) a Annina Fahrová (1:26,85)."Veľmi, veľmi sa teším, že sa mi podarilo zabehnúť takýto výkon, i keď ma trochu mrzí, že ma v závere predstihla kolegyňa z tréningovej skupiny. Bol to rýchly beh a vzhľadom na to, že v mojom prípade išlo len o prvé preteky v sezóne, som veľmi spokojná. Teším sa, že bolo v mojich silách dosiahnuť hneď v úvodných pretekoch rekordný výkon," uviedla Gajanová pre atletika.sk.