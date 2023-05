Nadal nebude obhajovať titul na Roland Garros

Španielsky tenista Rafael Nadal nebude štartovať na grandslamovom turnaji Roland Garros, na ktorom mal obhajovať titul. Štrnásťnásobný parížsky šampión sa totiž ešte stále nezotavil zo zranenia bedrového kĺbu. Oznámil to vo štvrtok na tlačovej konferencii a pripustil, že rok 2024 bude jeho posledný na profesionálnom okruhu.





"Toto rozhodnutie som neurobil ja, urobilo ho moje telo," oznámil Nadal, ktorý svoj doteraz posledný súťažný zápas odohral ešte v januári. Vtedy v v 2. kole Australian Open v pozícii obhajcu trofeje prehral s Američanom Mackenziem McDonaldom. Postupne sa potom odhlásil z turnajov v Dubaji, Dauhe, Indian Wells, Miami, Monte Carle, Barcelone, Madride a Ríme.Na štvrtkovej tlačovke v priestoroch svojej akadémie na Malorke oznámil, že sa po prvý raz od roku 2004 nepredstaví ani na Roland Garros (28. mája - 11. júna). Na parížskej antuke tak nebude môcť zabojovať o rekordný 23. grandslamový titul, ktorým by sa na čele historických tabuliek odpútal od Srba Novaka Djokoviča. Zatiaľ nestanovil termín svojho možného návratu na dvorce, no podľa jeho slov to môže trvať mesiace. S veľkou pravdepodobnosťou tak nebude štartovať ani v júli vo Wimbledone a na septembrovom US Open, reálnejšie sa javí jeho účasť v novembrových súbojoch Davisovho pohára. Španiel si chce dať teraz úplnú pauzu od tenisu a verí, že prestávka pomôže telu nabrať energiu na zvyšok kariéry.Nadal začiatkom júna oslávi 37. narodeniny a načrtol, že budúca sezóna by mala byť jeho posledná v profesionálnej kariére. "Nemôžem to povedať na sto percent, pretože nikdy neviete, ako sa veci vyvinú, ale budúci rok bude pravdepodobne môj posledný na okruhu. Chcem si ho užiť a chcem sa rozlúčiť so všetkými turnajmi, ktoré sú pre mňa dôležité," citovala Nadala agentúra AFP.