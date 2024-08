Gajanová si v tejto sezóne trúfa prekonaný slovenský rekord ešte vylepšiť. Verím, že to dokážem, vraví atlétka (foto)

Trúfa si tento čas ešte stlačiť

Motivácia do budúcnosti

5.8.2024 (SITA.sk) - Slovenská reprezentantka v atletike Gabriela Gajanová si nemá čo vyčítať. Na olympijských hrách v Paríži na 800 m síce nepostúpila do osemčlenného finále a v konečnom účtovaní obsadila 11. priečku, no v semifinále si výkonom 1:58,22 sekundy o 56 stotín zlepšila osobné maximum a zo slovenského rekordu Gabriely Sedlákovej z roku 1987 skresala 15 stotín."V denníčku som mala pred touto sezónou zapísané, že chcem medailu z majstrovstiev Európy a olympijské finále. Prvý cieľ sa podarilo splniť, druhý mi tesne ušiel. Snívať treba. Vraví sa, že máte mieriť na Mesiac a aj keď ho netrafíte, tak budete medzi hviezdami. Čím vyššie je nastavená latka, tým viac môžete byť spokojný s tým, čo z toho vzíde. Sú tam tiež vety o tom, že mám byť sama sebe veľkou oporou. Aby som si potom vedela v tom zalistovať a spomenúť si, akými obdobiami som si prešla a to mi dodáva veľkú vnútornú silu.“V aktuálnej sezóne sa 24-ročnej Liptáčke darí, na mieste je teda otázka, ako chce súčasnú formu využiť vo zvyšku sezóny."Verím, že ešte dokážem tento čas stlačiť, pretože z tréningových ukazovateľov vieme, že ten čas sa dá ešte stlačiť. Takže mám veľkú radosť, že slovenský rekord padol a veľmi si prajem ho ešte vylepšiť. Je to čas pod 1:58 min," prezradila.Poznamenala tiež, že z dlhodobého hľadiska si trúfa podliezť uvedený čas aj výraznejšie."Nechcem si na seba upliesť bič, takže nebudem hovoriť, o koľko. Verím však, že je v mojich silách tento čas ešte stlačiť," poznamenala.Ďalšia účasť pod piatimi kruhmi a atmosféra na OH v Paríži sú pre Gajanovú čiastočne motiváciou do budúcnosti."Olympiáda je špeciálna v tom, že sa koná každé štyri roky, je to naozaj niečo iné aj tým, že sa stretávame rôzne športy na jednom mieste. Sčasti je to motivácia, ale zároveň si myslím, že motiváciu mám. Či už aj v tom, že ma baví to, čo robím a mám tiež dobrú tréningovú skupinu, neustále sa ženieme dopredu a motivujeme sa medzi sebou navzájom," poznamenala členka AK ZŤS Martin, ktorej prípravu zastrešuje VŠC Dukla Banská Bystrica