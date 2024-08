My na stovke sme príliš súťaživí. Zlatá medaila by sa nemala deliť, vraví sklamaný Thompson

Príliš ambiciózni

Nezvládnutá koncovka finálového behu

Historicky tesné víťazstvo

Slabá náplasť

5.8.2024 (SITA.sk) - Ak by sa na olympijských hrách vyhlásila kategória "Najsklamanejší športovec", veľký ašpirant by bol Kishane Thompson. Dvadsaťriročný Jamajčan mal v nedeľu večer na Stade de France takmer isté zlato v šprinte na 100 m, vo finále viedol počas takmer celej dĺžky trate, ale do cieľa vpadol spoločne s Američanom Noahom Lylesom.Obom pri mene zasvietil čas 9,78 s, ale na určenie víťaza bolo potrebné ich výkony prerátať na tisíciny sekundy. Lyles napokon vyhral o 5 tisícin: 9,784 vs. 9,789. Tento výsledok letí do histórie ako najmenší rozdiel medzi prvým a druhým v histórii olympijského šprintu na 100 m."Som trochu sklamaný," vyhlásil Thompson."Ale zároveň aj šťastný. Budem to brať tak, ako to je, a budem pokračovať ďalej, aby som sa vedel zlepšiť," dodal.Vzhľadom na minimálny rozdiel v cieli logicky padla aj otázka, či by nebolo lepšie udeliť dve zlaté medaily šprintérom, ktorí v stotinách sekundy dobehli navlas rovnako. Napríklad na OH v Tokiu sa pred tromi rokmi dočkali zlata dvaja výškari - Talian Gianmarco Tamberi a Mutaz Essa Baršim, ktorí skákali na pokusy úplne rovnako.Odpoveď Thompsona bola zaujímavá."My na stovke sme príliš súťaživí a to bez urážky voči iným disciplínam atletiky. Sme príliš ambiciózni na to, aby sme sa podelili o zlato s niekým iným," vyslovil sa Jamajčan.Thompson veľmi chcel nadviazať na éru fenomenálneho Usaina Bolta z rokov 2008, 2012, 2016, počas ktorej získal osem zlatých olympijských medailí na 100, 200 aj 4 x 100 m. Faktom je, že pred tromi rokmi v Tokiu sa nikto z Jamajčanov na stovke nedostal ani na pódium a teraz má Thompson striebro.Pri hľadaní dôvodov, prečo nezvládol koncovku finálového behu, zauvažoval takto: "Možno som mal byť trpezlivejší, aby som si ešte chvíľu udržal potrebnú rýchlosť. Viem, že Jamajka túžila po zlatej medaile. Každý má rád víťazov a veľa ľudí ma bude porovnávať s Bolton. Ten však bol len jeden."Thompsona a Lylesa vo finále od seba delili ďalší dvaja šprintéri, čiže nemali úplný prehľad o tom, ako bežia. Z dráh číslo 4 a 7 na seba nedovideli. Lyles však vyštartoval slabšie a ešte v polovici trate mu patrila iba šiesta pozícia.Postupne sa však dral dopredu a napokon z toho bolo historicky tesné víťazstvo. Keď sa spolu s Thompsonom po dobehu dívali na stotinkové či tisícinové rozuzlenie na výsledkovej tabuli, známemu americkému šoumenovi nebolo všetko jedno."Myslel som si, že Thompson to dal a má zlato. Dokonca som mu povedal: 'Bro, myslím si, že ten veľký pes je tvoj.´ A potom sa objavilo na tabuli ako prvé moje meno a povedal som si: 'Och, môj bože, som úžasný',“ skonštatoval Lyles.Thompson vstúpil do finále stovky s najlepším výkonom sezóny 9,77, a tak to aj zostalo, lebo žiadny z finalistov tento čas nevylepšil. Pre Jamajčana je to však slabá náplasť, že zostal na čele tohtoročných tabuliek."Bolo to tak blízko, tak blízko... Som však vďačný za všetko, čo sa stalo a chcem k tomu pristúpiť pozitívne," uzavrel Thompson.