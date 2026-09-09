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 24hod.sk    Šport

09. septembra 2026

Gajanová takmer zabehla slovenský rekord v Taliansku. Zakopla, ale aj tak zvíťazila


Tagy: Beh na 800 metrov Slovenský rekord

Gabriela Gajanová dosiahla druhý najlepší čas svojej kariéry na 800 m. Gabriela Gajanová má v závere sezóny skvelú fazónu. Najlepšia slovenská strednotratiarka vyhrala beh na 800 m na mítingu so ...



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sweden_diamond_league_athletics_596_9 676x450 9.9.2026 (SITA.sk) - Gabriela Gajanová dosiahla druhý najlepší čas svojej kariéry na 800 m.


Gabriela Gajanová má v závere sezóny skvelú fazónu. Najlepšia slovenská strednotratiarka vyhrala beh na 800 m na mítingu so strieborným štatútom World Athletics Continental Tour (WACT) v severotalianskom Roverete.

Výkon 1:58,37 min je iba o 15 stotín sekundy pomalší ako jej vlastný slovenský rekord zo semifinále OH 2024 v Paríži.

Silný záver a silné súperky


Zo svojho 9 dní starého sezónneho maxima vo švajčiarskej Bellinzone stiahla semifinalistka augustových ME v Birminghame 39 stotín, dosiahla druhý najlepší čas kariéry.

"Mám veľkú radosť, že mi to takto išlo. Preteky som veľmi dobre zvládla takticky, dobre som sa pohybovala v balíku a mala som silný záver, ktorému vďačím za takýto skvelý čas. Teším sa, že som zdolala aj naozaj silné súperky. Je to pre mňa veľké povzbudenie pred ďalšou sezónou,“ zhodnotila Gabriela Gajanová podľa webu atletika.sk.

Stratila rovnováhu


Gajanová nechala za sebou štyri súperky s lepším tohtoročným výkonom. Ako druhá finišovala s odstupom 46 stotín Švajčiarka reprezentujúca Maurícius Rachel Klopfensteinová, tretia bola ešte o ďalších 5 stotín pomalšia Nia Akinsová z USA.

"Na 450 metroch som trochu stratila rovnováhu, keď som zakopla o pretekárku predo mnou. Našťastie ma to nevykoľajilo, udržala som kontakt aj pozíciu až do poslednej stovky a na záverečnej šesťdesiatke som sa prepracovala na čelo," dodala Gajanová.

Zverenka švajčiarskeho kouča Louisa Heyera absolvovala celkovo 12. osemstovku v hlavnej časti sezóny, tretiu od birminghamského semifinále.

"Významne si ňou zrejme pomôže v renkingu pre MS 2027 v Pekingu, kde je vypísaný extrémne prísny limit 1:57,50. Medzitým sa 24. augusta postavila v Göteborgu aj na štart pretekov na 1000 m, kde zlepšila vlastný slovenský rekord na 2:35,55 min," napísal web atletika.sk.


Zdroj: SITA.sk - Gajanová takmer zabehla slovenský rekord v Taliansku. Zakopla, ale aj tak zvíťazila © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Beh na 800 metrov Slovenský rekord
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