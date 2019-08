Gajdoš: Je dôležité vzdať hold ľuďom, ktorí bojovali za našu slobodu

Na archívnej snímke minister obrany SR Peter. Gajdoš Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zlaté Moravce/Bratislava 24. augusta (TASR) - Je dôležité vzdať hold ľuďom, ktorí za našu slobodu bojovali, a uctiť si ich, kým sú medzi nami. Povedal to minister obrany Peter Gajdoš (SNS), ktorý si v sobotu uctil pamiatku obetí Slovenského národného povstania (SNP) pietnou spomienkou a pochodom Náučným partizánskym chodníkom Skýcov - Zlatno. Vyzdvihol hodnoty slobody a mieru, poukázal aj na silnejúcu netoleranciu a rastúci extrémizmus v súčasnosti.povedal minister.Zdôraznil tiež úlohu hrdinov a hrdiniek, ktorí boli počas druhej svetovej vojny odhodlaní poraziť fašizmus.dodal. Ocenil tiež význam podujatia, ktoré sa tento rok koná už po 31. raz. Vidí v ňom zmysel aj pre mladých ľudí.Pochod partizánskym chodníkom sa uskutočňuje už od roku 1988. Vznikol z iniciatívy priameho účastníka partizánskych bojov Jána Husáka a vtedajších starostov obcí Zlatno a Skýcov. Rezort tiež priblížil, že obyvatelia oboch obcí v okrese Zlaté Moravce sa aktívne zapájali do protifašistického odboja, či už priamou účasťou na bojoch, alebo hospodárskou či spravodajskou podporou partizánskych skupín.Nacistickí vojaci podľa slov rezortu obec Skýcov za pomoc protifašistickému odboju 16. marca 1945 vypálili a 13 jej obyvateľov odvliekli do koncentračných táborov.