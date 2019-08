Johnson: Ak EÚ nechce tvrdý brexit, nesmie trvať na írskej poistke

Boris Johnson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Biarritz 24. augusta (TASR) - Britský premiér Boris Johnson vyhlásil v sobotu, že EÚ musí prestať trvať na írskej poistke ako súčasti dohody o brexite, ak sa chce vyhnúť odchodu Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody. Informovala o tom agentúra AFP.povedal Johnson novinárom cestou na summit skupiny G-7, ktorý sa koná vo francúzskom kúpeľnom meste Biarritz.Šéf britského kabinetu zároveň reagoval na skoršie vyhlásenie predsedu Európskej rady (ER) Donalda Tuska, ktorý Johnsona po príchode na summit varoval, že môže vojsť do dejín ako "Pán bez dohody"("Mr. No Deal").uviedol Johnson s odkazom na svoje vyjadrenia o potrebe odstránenia írskej poistky z dohody o brexite.Tusk v sobotu po príchode na víkendový summit krajín G7 do francúzskeho mesta Biarritz vyhlásil, že s Britániou nebude spolupracovať na odchode z EÚ bez dohody. Uviedol, že nový britský premiér Boris Johnson by sa určite nechcel do dejín zapísať ako "Pán bez dohody".Britská vláda vníma írsku poistku, ktorej cieľom je zabrániť obnoveniu tzv. tvrdej hranice medzi Severným Írskom a Írskou republikou, vzhľadom na jej časovú neohraničenosť ako pascu, ktorá krajinu navždy zviaže obchodnými pravidlami Únie a znemožní Spojenému kráľovstvu uzatvárať samostatné obchodné dohody s partnermi vo svete.