Gajdoš: Na testovaní vozov 4x4 sa zúčastňujú české a slovenské novinky

Na archívnej snímke minister obrany SR Peter Gajdoš. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. júna (TASR) – Ministerstvo obrany pokračuje v testoch obrnených viacúčelových vozidiel typu 4x4. Z 11 vlani testovaných vojenských vozov postúpili do druhej fázy testovania štyri. K nim pridal rezort štyri ďalšie, z ktorých tri sú českej a slovenskej produkcie. Na odporúčanie národného riaditeľa pre vyzbrojovanie Vladimíra Kavického o tom rozhodol minister obrany Peter Gajdoš (SNS). Dôvodom na takýto krok je podľa neho možná podpora domáceho obranného priemyslu.Testovanie pokračuje tento týždeň vo Vojenskom technickom a skúšobnom ústave (VTSÚ) Záhorie. Do druhého kola postúpili vozy tureckých producentov Cobra 2 a Ejder Yalcin, švajčiarske obrnené vozidlo Eage a slovenský Patriot, ktorý vyrába spoločnosť CSG Group. Ministerstvo oznámilo, že do testovania boli zaradené aj štyri vozidlá, ktoré boli počas výstavy IDEB 2018 prezentované ako novinky či zmodernizované verzie.Ide o obrnený voz Gerlach od známeho českého producenta poľnohospodárskych strojov Zetor. Ďalej voz Perun, ktorý pre českú armádu vyvinula spoločnosť SVOS Přelouč a tiež slovenský voz Aligator Master 2 od spoločnosti Kerametal a francúzska štvorkolka Sherpa Light APC, ktorú vyrába známy automobilový producent Renault.Minister Gajdoš vysvetlil, že tieto nové projekty boli na výstave IDEB 2018 predstavené predsedovi vlády Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD).uviedol šéf rezortu v stredu (28.6.) po zasadnutí vlády.Aj parametre novo pridaných vozov budú podľa ministra overené počas testov tak, aby rezort získal komplexný prehľad o technických parametroch čo najväčšieho počtu možných dodávateľov. Gajdoš pritom pripomenul, že v prípade obstarania tohto typu vozu pre armádu má splniť úlohu, ktorou je vlastný vývoj.Minister si pritom vie predstaviť aj variant, akým Slovensko postupuje pri obstaraní vozov typu 8x8, ktoré majú byť postavené na platforme fínskeho obrneného vozu Patria.doplnil.Obstaranie maximálne 81 bojových obrnených vozidiel (BOV) 8x8 a 404 vozidiel 4x4 pre potreby Ozbrojených síl SR vláda odsúhlasila vlani v novembri. Vývoj vlastného vozu by mal byť ukončený v roku 2018 s využitím potenciálu domáceho priemyslu, minister Gajdoš pritom v minulosti deklaroval, že jeho podiel bude viac ako 80-percentný.