FOTO: Po nezvestných futbalistoch v Thajsku pátrajú aj americkí vojaci

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bangkok 28. júna (TASR) - Záchranári americkej armády a britskí potápači sa zapojili do pátrania po 12 mladých futbalistoch a ich trénerovi, ktorí pred šiestimi dňami uviazli v jaskyni na severe Thajska. Ide o najväčšiu operáciu tohto druhu v Thajsku za posledné roky.Na miesto dorazil približne 30-členný pátrací a záchranný tím Tichomorského velenia americkej armády (USPACOM) a tiež traja potápači z Británie špeciálne trénovaní na potápanie v jaskyniach. Informovali o tom vo štvrtok agentúry AP a DPA s odvolaním sa na thajskú vládu.Pátranie po mladistvých vo veku od 11 do 16 rokov a ich 25-ročnom trénerovi komplikuje vytrvalý dážď. V dôsledku zrážok totiž stúpa hladina vody vo vnútri jaskynného komplexu Tcham Luang Nang Non v provincii Čiang Rai, približne 1000 kilometrov severne od thajskej metropoly Bangkok.napísal predstaviteľ thajskej pohraničnej stráže na sociálnej sieti Twitter. Pôvodne chceli záchranné zložky časť vody odčerpať, momentálne sa ale snažia nájsť iný vstup do rozsiahlej jaskyne.Skupina mladých futbalistov s trénerom uviazla v jednej z miestnych jaskýň v sobotu popoludní. Podľa dostupných informácií sa vydali na prieskum jaskyne, pričom si so sebou vzali baterky na svietenie a jedlo. V dôsledku silného dažďa ich však v podzemí prekvapili náhle záplavy, ktoré im znemožnili dostať sa von.