Gajdoš: Projekty v rámci PESCO sú napĺňaním ambícií stratégie EÚ

Brusel 20. novembra (TASR) - Slovensko sa zúčastní aj na druhej vlne projektov v rámci Stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO), spoločnej iniciatívy štátov EÚ v oblasti obrany. Uviedol to v utorok v Bruseli minister obrany SR Peter Gajdoš po skončení dvojdňového zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné záležitosti a obranu.V prvej aj druhej fáze je spolu 36 projektov rôzneho zamerania. Gajdoš ocenil skutočnosť, v prvej fáze bol medzi 17 vybranými projektmi bol aj ten, v ktorom Slovensko zohráva vedúcu úlohu. Ide o EuroArtillery, čiže projekt nepriamej delostreleckej podpory vrátane systému riadenia paľby.konštatoval slovenský minister.V rámci druhej fázy sa chce Slovensko zúčastniť na troch projektoch. Spolu s tými z prvej fázy sa bude podieľať na ôsmich mnohonárodných projektoch.povedal Gajdoš.Ministri obrany sa podľa neho zaoberali aj otázkou vojenských misií EÚ v zahraničí, či už v oblasti Sahelu alebo námornou operáciou Sophia v Stredozemnom mori, ktorá by mala byť obnovená v roku 2020. Vyjadril hrdosť, že aj ozbrojené sily SR sa zúčastňujú na misiách EÚ - v Bosne a Hercegovine je to misia ALTHEA, v Gruzínsku sú prítomné na pozícii pozorovateľov. Po obnovení operácie Sophia príslušníci slovenských ozbrojených síl sú pripravení pôsobiť na nemeckej lodi a podieľať sa na akciách proti nelegálnej migrácii do Európy.Na otázku TASR, ako vníma dohodu členských krajín Únie pri vytváraní Európskeho obranného fondu (EDF), Gajdoš odpovedal, že je to ďalší príklad konsenzu a príspevku do spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ.(spravodajca TASR Jaromír Novak)