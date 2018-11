V 18 školách na východnom Slovensku pribudnú defibrilátory

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice/Prešov 20. novembra (TASR) – Automatický externý defibrilátor (AED) pribudne v rámci východného Slovenska v 18 školách, ktoré sa zapojili do projektu Záchrana som ja 2 a dostali sa do finálovej päťdesiatky. Súčasťou odovzdania AED sú aj zážitkové kurzy prvej pomoci pre prvý stupeň a certifikovaný kurz prvej pomoci pre pedagogický zbor.Do druhého ročníka projektu sa zapojilo 371 škôl. Školské kolektívy prvého stupňa pripravili práce na tému prvej pomoci a bezpečnosti na cestách. Medzi nimi boli videá aj piesne. Ako uviedla riaditeľka Falck, n. o., a koordinátorka projektu Jana Mračnová, všetky prihlásené práce mali vysokú úroveň.povedala.V Prešovskom kraji dostane AED 15 škôl, a to konkrétne v Prešovskom okrese Základná škola (ZŠ) Mirka Nešpora v Prešove a ZŠ Fričovce, v okrese Kežmarok ZŠ s MŠ Jurské a ZŠ Dr. Daniela Fischera v Kežmarku, v Staroľubovnianskom okrese ZŠ s MŠ Plavnica a ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni, v Bardejovskom okrese ZŠ s MŠ Kľušov, ZŠ Kurima a ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove. V okrese Sabinov ZŠ s MŠ Torysa, v Popradskom okrese ZŠ a MŠ Vikartovce a ZŠ Hôrka, vo Vranovskom okrese ZŠ Bystré, v Levočskom ZŠ a MŠ Domaňovce a tiež humenská ZŠ Laborecká.V rámci Košického kraja ide o Spojenú školu sv. Košických mučeníkov na Čordákovej ulici v Košiciach, v okrese Spišská Nová Ves ZŠ s MŠ Mlynky-Biele vody a v okrese Trebišov ZŠ s MŠ Borša.Cieľom projektu je vrátiť tému prvej pomoci do základných škôl.