Gajdoš: Riaditeľ Vojenského spravodajstva má naďalej moju plnú dôveru

Na archívnej snímke minister obrany SR Peter Gajdoš. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. septembra (TASR) - Riaditeľ Vojenského spravodajstva (VS) Ján Balciar má naďalej plnú dôveru ministra obrany Petra Gajdoša (SNS). V parlamente podľa neho transparentne podal informácie o svojom majetku, vrátane spôsobu jeho nadobudnutia aj financovania, spolu s potrebnými dokumentmi. Gajdoš odmieta vytváranie dojmu kriminalizácie riaditeľa VS aj akékoľvek spochybňovanie činnosti VS a jeho výsledkov.Balciar podľa ministra poskytol podrobné vysvetlenie svojho majetku členom Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti VS.uviedol minister v reakcii na medializované informácie.Gajdoš tiež pripomenul, že polícia od marca 2019 preverovala majetkové pomery šéfa VS.doplnil Gajdoš.Podľa informácií portálu Aktuality.sk získal Balciar niekoľko apartmánov na Táloch údajne podozrivým spôsobom. V prípade troch apartmánov a aj chaty v Nízkych Tatrách má ísť o nehnuteľnosti, ktoré v minulosti patrili človeku, ktorý má byť podľa medializovaných informácií prepojený s mafiánskou skupinou černákovcov.