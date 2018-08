Gajdoš: Slovensko posilní operáciu EUFOR-ALTHEA v Bosne a Hercegovine

Na archívnej snímke minister obrany SR Peter Gajdoš. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. augusta (TASR) - Ministerstvo obrany SR plánuje posilniť operáciu EUFOR-ALTHEA v Bosne a Hercegovine, ktorej cieľom je stabilizácia regiónu západného Balkánu. Vo štvrtok o tom informoval rezort po neformálnom rokovaní ministrov obrany členských štátov Európskej únie vo Viedni.povedal šéf rezortu obrany Peter Gajdoš. Pokračujúci rozvoj spolupráce a podpora krajín západného Balkánu by sa pritom mali niesť v rovine Stratégie EÚ pre západný Balkán, ktorá bola prijatá vo februári tohto roka.V Bosne a Hercegovine v súčasnosti pôsobí zhruba 600 príslušníkov ozbrojených síl, ktoré vyslalo celkom 24 krajín, z toho 19 členských krajín EÚ. Slovensko prispieva 43 príslušníkmi. V Bosne a Hercegovine sú tri styčné tímy Ozbrojených síl SR, ktoré sú v spojení s lokálnymi autoritami.Na stretnutí sa ministri venovali aj otázke plnenia záväzkov Stálej štruktúrovanej spolupráce PESCO a pravidlám zapojenia tretích krajín do projektov tohto štruktúrovaného formátu. Do prvej fázy ich realizácie patrí aj slovenský projekt delostreleckej podpory EuroArtillery. Ďalej sa ministri rozprávali aj o návrhu Európskeho mierového nástroja (EPF) a nástroji spoločného financovania niektorých projektov.V rozhovoroch sa dotkli i budúcnosti operácie Sophia, a to predovšetkým v súvislosti s relokáciou migrujúcich osôb zachránených vo vodách Stredozemného mora. Minister Gajdoš pri tejto príležitosti zdôraznil, že v prípade prerozdeľovania vylodených migrantov do jednotlivých krajín EÚ je dôležité zachovávať princíp dobrovoľnosti.