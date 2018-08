Vozokany dostali na projekt cyklotrasy málo financií

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vozokany 30. augusta (TASR) – Obec Vozokany dostala na vyhotovenie projektovej dokumentácie v súvislosti s cyklotrasou približne 2000 eur, čo však nie je dostatočné a zvyšné náklady si musí dofinancovať z vlastných zdrojov. Spolu s ňou sa prepojí ďalších osem obcí (Tomášikovo, Jahodná, Dolné Saliby, Horné Saliby, Kráľov Brod, Matúškovo, Mostová a Trstice).uviedol starosta obce Vozokany Mikuláš Tončko.Starosta podotkol, že v obci je hustá premávka a cyklotrasa by tak vyriešila i problematiku bezpečnosti. Obec však nedisponuje potrebným množstvom prostriedkov na vybudovanie cyklotrasy a bude sa zrejme uchádzať o peniaze z eurofondov. Tončko však túto zodpovednosť ponecháva novému starostovi, pretože už v komunálnych voľbách nebude kandidovať. Dodal, že cyklotrasu v tomto roku nestihnú vybudovať a možno ani v budúcom.Andrea Drozdová z Obecného úradu Tomášikovo ešte v júli plánovala, že obec Tomášikovo vybuduje cyklotrasu práve v spolupráci s obcou Vozokany. Dokopy by malo spolu s ďalšími siedmimi obcami vzniknúť v Dunajskostredskom a Galantskom okrese 40 kilometrov cyklistických trás, na ktorých projektové dokumentácie sa vyčíslili predbežné náklady vo výške približne 50.000 až 60.000 eur.Vo všeobecnosti prispeje samosprávny kraj na projektové dokumentácie 218.958 eur, čím by mohlo v Trnavskom kraji pribudnúť viac ako 80 kilometrov cyklotrás. Výstavbu plánujú financovať z finančných prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).