Gajdoš: Slovensko vyšle na arktické cvičenie NATO do 15 vojakov

Na snímke Peter Gajdoš. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 4. októbra (TASR) - Slovensko sa zúčastní na vojenskom cvičení Severoatlantickej aliancie s názvom Trident Juncture, ktoré sa uskutoční v dňoch 25. októbra až 7. novembra na severe Nórska. Uviedol to minister obrany SR Peter Gajdoš po skončení dvojdňových rokovaní ministrov obrany NATO v Bruseli.Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v utorok v bruselskom sídle Aliancie pripomenul, že na najväčšom obrannom cvičení od konca studenej vojny sa zúčastnia vojaci a vojenskí plánovači zo všetkých 29 členských krajín, ako aj partneri z Fínska a zo Švédska. Do cvičenia sa zapojí 150 bojových lietadiel, 60 lodí a 10.000 vozidiel.Šéf slovenského rezortu obrany v rozhovore pre TASR potvrdil, že Bezpečnostná rada SR, ako aj slovenská vláda už schválili mandát na vyslanie slovenských vojakov na manévre v arktickej časti Nórska v počte do 15 osôb.pripomenul minister.Gajdoš vyjadril presvedčenie, že z hľadiska prípravy vojsk musia byť modernizácia ozbrojených síl a investície prepojené nádoby, pretože len ak sú vojaci dobre vycvičení, použiteľné sú aj vojenské prostriedky.spresnil Gajdoš.Podľa jeho slov SR na cvičenie Trident Juncture vyšle príslušníkov armády na úrovni veliteľskej štruktúry. Minister zdôraznil, že dôležitá je nielen reálna činnosť vojakov v sile jednotky, čaty, roty alebo práporu, ale aj skúsenosti z hľadiska plánovacieho procesu a jazykových zdatností.vysvetlil minister.