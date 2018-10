Obchodná vojna s USA zasiahne v budúcom roku ázijskú ekonomiku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 4. októbra (TASR) - Stupňujúca sa obchodná vojna medzi USA a Čínou v budúcom roku zasiahne ázijskú ekonomiku. Uviedla to vo štvrtok americká banka J.P. Morgan.Banka skonštatovala, že je menej optimistická pokiaľ ide o obchodný konflikt medzi oboma najväčšími svetovými ekonomikami, preto znížila svoje hodnotenie čínskych akcií.Úplná obchodná vojna sa stáva novým základným scenárom pre rok 2019, povedal v tejto súvislosti expert banky pre rozvíjajúce sa ekonomiky Petro Martins, podľa ktorého neexistujú žiadne jasnejšie náznaky zmiernenia konfrontácie medzi Čínou a USA v blízkej budúcnosti.V pondelok ekonomický poradca Bieleho domu Larry Kudlow povedal, že rokovania s Čínou o obchode nenapredujú.USA najnovšie uvalili 10 % clá na import z Číny v hodnote 200 miliárd USD (173,88 miliardy eur) a prezident Donald Trump 17. septembra vyhlásil, že tieto clá sa od 1. januára zvýšia na 25 %.Podľa Martinsa najnovšie kolo ciel by mohlo znížiť rast čínskej ekonomiky o 1 percentuálny bod, za predpokladu, žeA zvýšenie ciel od budúceho roka zníži ziskové marže čínskych výrobcov, čím klesnú ich investície aj nábor nových ľudí, a to sa potom premietne do spotreby prostredníctvom nižších príjmov, dodal.