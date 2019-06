Gál: Netreba sa báť, že by sa najväčší zločinci dostali von z väzenia

Na archívnej snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júna (TASR) - Netreba sa báť, že by sa najväčší zločinci odsúdení na doživotie dostali von z väzenia. V súvislosti s novelou trestného zákona, ktorá predpokladá podmienečné prepustenie doživotne odsúdených väzňov, to povedal minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Predseda ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Róbert Madej (Smer-SD) reagoval, že baviť sa s páchateľmi ťažkých trestných činoch v rukavičkách je nešťastné. Novelu výbor v stredu odobril.Dôvod na obavy, že by sa "" dostali z väzenia, Gál nevidí. Podmienky sú podľa jeho slov prísne.dodal. Argumentuje rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva. Ten podľa jeho slov rozhodol, že doživotné tresty bez možnosti podmienečného prepustenia nie sú v súlade s ľudskými právami.Madej podotkol, že v tomto prípade treba veriť v individuálne rozhodnutia sudcov. "reagoval. Dodal, že doterajšia politika sprísňovania mala podľa neho aj preventívny efekt.Poukázal na tresty v západných štátoch, kde hrdelní zločinci podľa jeho slov dostávajú 21-ročné tresty." dodal a zdôraznil, že musíme rešpektovať rozhodnutia súdu pre ľudské práva.Novela tiež rozširuje využitie videohovorov na súdoch v prípade väzobne stíhaných či odsúdených svedkov a obžalovaných. Na súd by sa tak nemuseli dostaviť osobne. "" priblížil Gál s tým, že počet eskort narastá a nestíhajú ich zabezpečiť logisticky.Poznamenal, že väčšina ústavov už má priestor vybavený kamerami na realizáciu videohovorov. "" vysvetlil. V prípade obžalovaného v danej kauze by s ním v miestnosti sedel aj jeho obhajca.Celkovú cenu na prípravu takýchto opatrení povedať zatiaľ nevedel. Poznamenal, že vo väčšine zariadení chýbajú už len priestorové kamery. Dodal, že podobný systém funguje napríklad v Maďarsku, kde majú v miestnostiach aj skener a potrebné dokumenty tak môžu automaticky odoslať súdu.Návrh novely trestného zákona hovorí o zavedení trestu domáceho väzenia aj pri niektorých zločinoch. Vyplýva z nej aj to, že o väčšom počte prípadov by mali rozhodovať samosudcovia a doživotne odsúdení by mali získať možnosť podmienečného prepustenia po odpykaní trestu 25 rokov. Viaceré opatrenia reagujú na európsku legislatívu. V prípade jej schválenia budú zmeny účinné od 1. augusta 2019.