V Bratislave sa zdržíte na viacerých úsekoch, odstraňujú sa nehody

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 12. júna (TASR) - Vodiči musia v stredu podvečer rátať na viacerých úsekoch hlavného mesta so zdržaním. Nehody odstraňujú podľa Zelenej vlny RTVS v Bratislave na Prístavnom moste smerom na Zlaté piesky. Zrazili sa tam tri autá, blokujú ľavý pruh a tvorí sa kolóna.Nehodu odstraňujú aj v Bratislave Na piesku, kde vodiči prejdú striedavo v jednom pruhu. Na Hradskej smerom von z mesta sa podľa Zelenej vlny zrazili dve autá, vodiči v tomto úseku prejdú striedavo v jednom pruhu a musia rátať so zdržaním.Stella centrum na svojom webe informuje aj o nehode na Moste Lafranconi za výjazdom z Petržalky, v smere do Mlynskej Doliny. Nehodu odstraňujú aj za vajnorským nadjazdom, v smere do Vajnôr, v úseku sa podľa Stella centra tvorí kolóna. Nehoda sa stala aj na Vajnorskej, medzi Bojnickou a Odborárskou, v smere do centraAsi 15 minút si vodiči počkajú v kolóne na bratislavskej D1 od Avionu po Prístavný most, na Einsteinovej smerom na Prístavný most a na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji.