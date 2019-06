Gál nevylučuje stiahnutie novely protischránkového zákona

Na archívnej snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 13. júna (TASR) - Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) nevylučuje stiahnutie novely zákona o Registri partnerov verejného sektora (RPVS), čiže tzv. protischránkového zákona z parlamentu, pokiaľ by bol v druhom čítaní schválený taký návrh, ktorým by sa stratilo poslanie tohto zákona. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu spravodlivosti Zuzana Drobová. Dodáva, že ministerstvo nepodporí žiadne poslanecké návrhy, ktoré by znamenali jeho oklieštenie.Novelou protischránkového zákona chce rezort odstrániť zbytočnú administratívnu záťaž pre klientov partnerov verejného sektora, nie samotných partnerov verejného sektora.doplnila Drobová.Rezort chce zároveň zabezpečiť účinnosť sankcií, ako aj zodpovednosť za podvodné alebo klamlivé konanie.uviedol šéf rezortu.Register partnerov verejného sektora, do ktorého sa musia zapisovať firmy, ktoré chcú obchodovať so štátom, spravuje Okresný súd Žilina. Jeho predseda Jaroslav Macek vysvetlil, že novela protischránkového zákona prináša viacero pozitív.Novela podľa Maceka systémovo rieši ochranu osobných údajov vo verifikačných dokumentoch a prináša tiež detailnejšie špecifikované procesné spresnenia v konaniach o kvalifikovaných podnetoch. Novela tiež zavádza diskvalifikačnú lehotu po výmaze firmy z registra.spresnila Drobová.