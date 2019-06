Krajská rada Smeru-SD bude s R. Ficom rokovať o výzve na zmeny

Na archívnej snímke predseda strany SMER-SD Robert Fico. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Košice 13. júna (TASR) – Situáciou a výzvou na zmeny v strane Smer-SD sa bude vo štvrtok zaoberať krajská rada strany v Košiciach, na ktorú príde aj stranícky predseda Robert Fico. Novinárom to potvrdil krajský líder Smeru-SD v Košiciach Richard Raši. Ešte pred tým sú na programe dňa stranícke krajské rady v Banskej Bystrici a Prešove.uviedol Raši, ktorý je zároveň vicepremiérom pre investície a informatizáciu.Rokovanie v Smere-SD vyvolal list okresnej predsedníčky Košice 3 a europoslankyne Moniky Smolkovej, ktorý podporili aj niektorí ďalší okresní funkcionári Smeru-SD z Košického kraja. Žiadajú, aby sa Robert Fico a Robert Kaliňák vzdali funkcií, a vyzývajú Petra Pellegriniho na kandidatúru za predsedu strany. Chcú tiež mimoriadny snem.Raši k tomu vo štvrtok skonštatoval, že Smolková poslala list po straníckej linke, čiže okresným a krajským predsedom, preniklo to však do médií. Vznikli pritom otázky, prečo sa to rieši takto. "povedal.Výzva padla podľa neho aj do nešťastného obdobia, keď predseda Fico bol na dovolenke.dodal Raši.