Gál: V spoločnosti sa opäť nebezpečne šíria extrémistické myšlienky

Bratislava 8. mája (TASR) - Napriek nedávnej minulosti sa v spoločnosti opäť nebezpečne a tendenčne rozširujú extrémistické myšlienky. Pri príležitosti 74. výročia ukončenia druhej svetovej vojny na to upozornil minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Verí, že nie je neskoro zastaviť takéto myšlienky.povedal minister. V stredu by sa mali podľa neho ľudia tešiť, že sa pred 74 rokmi zbavili fašistického a militaristického režimu, pocitov nadradenosti jednej rasy, národa, a pripomínať si vzácne víťazstvoskonštatoval Gál.Ministerstvo školstva uviedlo, že milióny vojenských i civilných obetí druhej svetovej vojny predstavujú dodnes veľké memento a ich pamiatka by nemala byť nikdy zabudnutá.upozornil rezort. Hodiny dejepisu v základných a stredných školách predstavujú podľa ministerstva základný nástroj, ako oboznámiť žiakov s historickými udalosťami a súvislosťami druhej svetovej vojny." priblížilo ministerstvo.V stredu si 74. výročie ukončenia druhej svetovej vojny pripomenú aj traja najvyšší ústavní činitelia - prezident SR Andrej Kiska, predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) i predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD).