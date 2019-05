R. Bušo: Mne Rusko nič neurobilo, nebudem ho sankcionovať

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. mája (TASR) - Európsky parlament môže občanom svojimi rozhodnutiami pomôcť aj uškodiť, myslí si to trojka na kandidačnej listine strany Hlas ľudu Roman Bušo. Ak by bol zvolený za europoslanca, nechce patriť do žiadnej frakcie. EÚ považuje za dobrý projekt, s jej sankciami voči Rusku však napríklad nesúhlasí.povedal pre TASR v rozhovore k eurovoľbám, ktoré budú na Slovensku 25. mája.EP plní veľa dôležitých funkcií. Svojimi rozhodnutiami môže krajinám a občanom pomôcť, aj uškodiť.Každý poslanec za SR, ktorý bol dosiaľ v EP, patril k nejakej frakcii. Nemali sme tam žiadneho, ktorý by zastupoval záujmy Slovenska, ale len takých, ktorí v zhode so záujmami frakcií zastupovali záujmy týchto frakcií.Ja mám hlas, ktorý musí hlasovať o každom jednom zákone.My nikdy nebudeme členom žiadnej frakcie. Budeme jediní, ktorí budeme môcť slobodne povedať to, čo budú občania SR chcieť.Každé rozhodnutie, ktoré sa prijíma v EP, je rozhodnutím, kde poslanec hlasuje za alebo proti prijatiu normy. Podľa toho, čo nám povedia voliči, budeme hlasovať.Tých výborov a agend je veľa. Som právnik, ale veľa som pracoval aj v oblasti obrany a myslím si, že toto je jedna z významných vecí, ktorým sa treba venovať. SR a EÚ pociťujú deficit vlastného obranného systému. Mnohí lídri EÚ sa podriaďujú tlaku USA, ktorý je veľmi silný ekonomicky aj vojensky.Európa dnes nemá spravený žiadny subjekt, ktorému by jednoznačne velila, a kde by mohla sama rozhodnúť, akou formou bude obraňovať Európu. Vždy sa na to musíme opýtať niekoho iného. Keď má byť EÚ štátnym útvarom, armádu mať musí. Ja osobne si myslím, že by bolo veľmi rozumné, aby EÚ mala zabezpečenú obranyschopnosť celej Únie a slobodne by sa mohla rozhodovať, ako bude chrániť svoje záujmy na území EÚ.V niektorých oblastiach by mala existovať väčšia spolupráca. V niektorých oblastiach by spolupráca mala existovať na zásadách princípov a nie príkazov.Otázka migračnej politiky. Tam si myslím, že by sa mal každý štát rozhodovať samostatne. Väčšina krajín, odkiaľ prichádzajú migranti, boli v minulosti kolonizované, napríklad Francúzskom či Anglickom. My sme nikoho nekolonizovali, tak neviem, prečo by sme mali niekomu niečo vracať.EÚ musí spolupracovať vo vyrovnanosti výkonov a odmien, ktoré s tým súvisia. Keď chceme mať jeden štátny útvar, mali by tu platiť rovnaké pravidlá a práva pre prácu aj odmenu, ktorú za prácu dostáva pracujúci. To sa nedeje. Mám návrh, ktorý by mohol prejsť, aby si obe strany uvedomili, ako sa žije vo všetkých členských krajinách. Nevyplácajme 13. a 14. platy podľa mzdových princípov jednotlivých štátov, ale z priemeru celej EÚ. Zrazu si niekto v Nemecku uvedomí, že Slovák musí žiť zo 700 eur, Slovákovi urobí zas veľkú radosť výplata v EÚ priemere.Každý tento návrh sa dá presadiť len na politickej úrovni. Dá sa postaviť a spýtať sa europoslancov, či majú také strany a česť, aby dokázali v tejto časti sa stať rovnocennými partnermi. Určite to niekto bude počuť a možno taký návrh do parlamentu dá. A keď nie, tak si ho ľudia všimnú a zistia, že nie je čistý. Iné práva tam nemáte.Každý štátny celok, Únia, má záujem na rozširovanie. To rozširovanie musí mať nejaký racionálny základ. Každý štát, ktorý splní prístupové podmienky, by mal mať možnosť požiadať o vstup do EÚ.Ani sa občanom nečudujem, keďže nikto nezastupuje záujmy Slovákov. Ja nič, to je úlohou politických strán a ich poslancov, ktorí dnes sú vo frakciách, aby ukázali ich význam.To ja neviem, musíte sa spýtať politikov. Ja nie som politik.Myslím si, že každý človek má o svojom živote rozhodovať sám. Ja by som sa tešil, keby hlasovali všetci oprávnení voliči.Je to veľmi smutná vec. Ale extrémizmus, radikalizmus je dôsledok. Tak, ako sa politici správajú, si ani nič iné nezaslúžia. Osobne som proti tomu, aby sa takýmto spôsobom vyhrocovali vzťahy. Ale ľudia, ktorí riadia SR a celú EÚ, stratili akýkoľvek ostych a prestali sa zaujímať o ľudí. Dnes svet nemá cestu. Nevie, kam má ísť.Každý právny predpis je určený pre ľudí. Dám krk na to, že na Slovensku neexistuje jeden človek, ktorý by si prečítal všetky predpisy EÚ. Tam je toľko pravidiel, ktoré musí každý občan dodržiavať, takže sme za revíziu legislatívy EÚ.Mne Rusko nič neurobilo, nebudem ho sankcionovať.Nemyslím si, že existuje právoplatné rozhodnutie, že Rusko anektovalo Krym.EÚ nám robí zlegalizovanie objektívnych stavov, v ktorých sme. Ja som proti hraniciam. EÚ nám vytvára priestor na voľnosť pohybu. Druhá vec, ktorú nám priniesla EÚ, je voľný trh.Súhlasím, že EÚ je dobrý projekt a chceme ho podporiť. Ale pokiaľ ho budú riadiť 'blbci', tak nevydrží ani tento projekt.Ja nie som vlastníkom žiadnej schránkovej spoločnosti. Tie priestory nepatria mne, ale spoločnosti, kde som konateľom. A to, že tam sídlila tá spoločnosť, som ani nevedel.