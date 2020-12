Galavečer v Oktagone MMA priniesol vyhecovanú show a bleskový hlavný zápas

Opäť sa potvrdilo, že čoraz populárnejšie MMA pôsobí na fanúšikov ak magnet. Prečo je to tak a v čom sa zmiešané bojové umenia líšia od ostatných športov?

Popularita MMA rastie

V špecifickej situácii, bez divákov okolo klietky, no s o to väčšou túžbou uspieť a baviť. Aj tak by sa dali popísať pocity, ktoré v posledných mesiacoch prežívajú promotéri a samotní bojovníci. Sledovanie MMA zaznamenalo za ostatné obdobie obrovský progres a všetko nasvedčuje tomu, že tento trend bude pokračovať. Pritom relatívne nedávno bol tento šport vnímaný pomerne negatívne. Predsudky však pomaly miznú a ľudia čoraz viac túžia prostredníctvom livestreamov MMA zápasov nazrieť do zákulisia a nasať prvé skúsenosti so športom, ktorý má niekoľko podôb a jasne dané pravidlá; a to nielen v klietke.

Príbeh postavený na emóciách

Kľúčovým faktorom úspechu je nezabudnuteľná show, netradičný zážitok, ktorý si každý jeden z divákov odnáša po skončení galavečera. Autentický príbeh bojovníkov, promoakcie a marketing sprevádzaný pútavou audiovizuálnou tvorbou – všetko dohromady tvorí neopakovateľný zážitok a zároveň najlepšiu pozvánku na ďalšie turnaje. Dianie okolo MMA turnajov je vidieť aj počuť a platí to aj pre česko-slovenskú bojovú scénu. Niet divu, že celý rad firiem chce byť súčasťou tohto pomyselného cirkusu. S organizáciou Oktagon MMA úzko spolupracuje napríklad stávková kancelária Tipsport, čo fanúšikom prináša mnoho výhod (napr. možnosť sledovať zápasy Oktagonu cez livestream). O popularite bojových športov svedčí aj fakt, že zápasy MMA patria v poslednej dobe medzi najtipovanejšie udalosti v stávkových kanceláriách.

Výsledok najočakávanejšieho zápasu – žiadne prekvapenie

Turnaj Oktagon 19, ktorý sa uskutočnil začiatkom decembra 2020, bol žiarivým príkladom toho, kam až môže táto show zájsť. Karlos Vémola a Václav Mikulášek, aktéri hlavného zápasu, sa dlhé mesiace prostredníctvom sociálnych sietí a médií častovali nadávkami, až k obrazovkám pritiahli rekordný počet divákov. Všetci jednoducho chceli vidieť, ako celý príbeh dopadne; či „Terminátor“ splní sľub a porazí „Babu Jagu“ už v prvom kole.

Vypätá atmosféra plná kontroverzií zafungovala výborne. Ostro sledovaný zápas naozaj skončil po niekoľkých desiatkach sekúnd a z pohľadu športového výkonu veľmi neoslnil. Napriek tomu svoj cieľ splnil na výbornú a samotná organizácia Oktagon ho vyhlásila za turnaj tohto roku. Pre niekoho je MMA za hranou, stále viac ľudí ale zisťuje, že tento tvrdý šport je obrovskou show a že jedno bez druhého by skrátka nemohlo fungovať.