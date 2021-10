Galbavý by ako primátor Trnavy navrhol zníženie dane z nehnuteľností, výšku sadzby však nespresnil

Výška dane by mala byť primeraná

Nepomohla ani petícia

8.10.2021 (Webnoviny.sk) - Advokát Marián Galbavý by v prípade zvolenia na post primátora Trnavy navrhol mestskému zastupiteľstvu zníženie sadzieb dane z nehnuteľností.Galbavý trvá na tom, že razantné zvýšenie tejto dane v Trnave v roku 2019 bola chyba.Zvýšenie sadzieb spôsobilo podľa neho problémy predovšetkým podnikateľom, pretože im zásadne narástli náklady, ktoré súvisia s nehnuteľnosťami. Aké sadzby dane by navrhol, ak by bol zvolený za primátora, na tlačovej besede nespresnil.„Mojím zámerom je nastaviť výšku dane z nehnuteľností, ktorá nebude obyvateľov vyháňať z nášho mesta za lacnejším bývaním či priestorom pre ich podnikanie. Primeraná výška dane bytových i nebytových priestorov je lákavá aj pre ľudí, ktorí chcú svojou podnikateľskou činnosťou mesto posúvať vpred,“ povedal Galbavý, ktorý svoju kandidatúru na post primátora Trnavy vo voľbách v roku 2022 ohlásil už v máji.Trnava od 1. januára 2020 zvýšila daň za byty z 35 centov na jedno euro za meter štvorcový, za priestory na podnikanie z 3,50 na 5 eur za meter štvorcový a miernejšie išli hore aj niektoré ďalšie sadzby. Z daní tak samospráva získala každý rok o 3,7 milióna eur viac.„Mesto má s daňami hospodáriť efektívne. V takom prípade nemusí byť sadzba daní až na hornej hranici,“ dodal terajší mestský poslanec Galbavý, ktorý v roku 2019 za zvýšenie miestnej dane nehlasoval.Proti zvýšeniu daní spustili začiatkom roku 2020 aj petíciu, ktorú podporilo viac ako 3 200 ľudí, trnavské mestské zastupiteľstvo ju zobralo na vedomie, ale sadzby dane nezmenilo.Kandidatúru na primátora Trnavy v ďalších komunálnych voľbách potvrdil na sociálnej sieti aj terajší primátor Peter Bročka. Voľby primátorov, starostov a poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev sa budú konať koncom roka 2022.