Chorvátsko rozbehlo vyšetrovanie o policajnom násilí voči migrantom, malo prebehnúť na hraniciach s Bosnou a Hercegovinou

Rumunsko o zatláčaní mlčí

Chorvátska polícia je vraj brutálna

8.10.2021 (Webnoviny.sk) - Chorvátsko začalo vyšetrovať nové obvinenia, že členovia tamojšej polície systematicky násilne zatláčajú migrantov a žiadateľov o azyl, ktorí sa doň pokúšajú nelegálne vstúpiť zo susednej Bosny a Hercegoviny.Oznámenie prišlo po tom, ako zverejnili videozáznamy, na ktorých uniformovaní muži v kuklách takto zasahujú proti migrantom na hraniciach. Zábery natočili počas osemmesačného spoločného vyšetrovania reportérov z rôznych európskych spravodajských organizácií, za ktorými stojí nezisková skupina Lighthouse Reports.Medzi nimi boli novinári z nemeckej verejnoprávnej televízie ARD, spravodajského webu Der Spiegel či francúzskeho denníka Liberation.Skupina taktiež informovala o údajnom zatláčaní migrantov za hranice v podaní rumunskej polície a príslušníkov gréckej pobrežnej stráže. Grécky minister pre migráciu tvrdenia odmietol a Rumunsko sa zatiaľ k téme nevyjadrilo.Klaas Van Dijken z Lighthouse Reports uviedol, že od februára do septembra tohto roka reportéri nakrútili 11 takýchto zásahov chorvátskej polície, ktorá takto prinútila vrátiť sa do Bosny a Hercegoviny najmenej 15 ľudí. Ako dodal Van Dijken, od chorvátskych informátorov majú správy, že tieto akcie sú súčasťou národnej operácie s utajeným označením Koridor.Ľudskoprávne organizácie už roky obviňujú chorvátsku políciu z brutality a nezákonného presúvania migrantov do Bosny a Hercegoviny, čo Chorvátsko vytrvalo odmieta. Chorvátsky minister vnútra Davor Božinovič vo štvrtok uviedol, že polícia už vytvorila „špeciálny vyšetrovací tím“, ktorý sa bude zaoberať najnovšími obvineniami a sprievodnými videozáznamami.Komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatovič označila spomenuté zistenia za „šokujúce“ a prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter uviedla, že je „najvyšší čas“, aby členovia Rady Európy „efektívne vyšetrili, prijali opatrenia, navzájom sa zodpovedali a ukončili takéto vážne“ porušovanie ľudských práv.