Galéria Jozefa Kollára uvedie pohybovú performance As It Is

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Štiavnica 18. novembra (TASR) - Do banskoštiavnickej Galérie Jozefa Kollára zavíta prostredníctvom Tanečnej spoločnosti Artyci tanec a hudba. Priamo v galerijnom prostredí uvedie pohybovú performance s názvom As It Is. Spojenie hudby, umenia a tanca si návštevníci môžu vychutnať v piatok 30. novembra.informovala Petra Páchniková zo Slovenského banského múzea.Za námetom, choreografiou, vizuálnym konceptom a réžiou predstavenia stojí Milan Kozánek. Kozánek je absolventom Katedry tanečnej tvorby Vysokej školy múzických umení, od ukončenia štúdia pôsobí ako tanečný pedagóg, choreograf a odborný poradca. Spolutvorcom a interpretom je Evandro Pedroni, brazílsky performer, tanečník a choreograf pôsobiaci vo Viedni.