Kreslená postavička Mickey Mouse oslavuje 90. narodeniny

Mickey Mouse Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 18. novembra (TASR) - Prvý film s kreslenou postavičkou Mickeyho Mousea mal premiéru 18. novembra 1928 - presne pred 90 rokmi. Napísala o tom v nedeľu agentúra Reuters.Myšiaka Mickeyho vytvoril americký filmový producent, režisér, scenárista a animátor Walt Disney. Postavička sa postupne stala symbolom celosvetového zábavného priemyslu.Mickey sa na striebornom plátne po prvý raz objavil vo filme Parník Willie (Steamboat Willie), ktorý mal premiéru 18. novembra 1928 v divadle Universal's Colony Theater na Broadwayi v New Yorku. Myšiak v osemminútovom čiernobielom filme kormidluje parník a hvízda si pri tom veselú melódiu.Spoločnosť The Walt Disney Company, ktorú založil Walt spolu s bratom Royom v roku 1923, v rokoch 1950-96 vysielala zábavný program The Mickey Mouse Club, súčasťou ktorého boli aj animované filmy s myšiakom. Reláciu obnovili v roku 2017 s dôrazom na dostupnosť na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.Pri príležitosti Mickeyho narodenín otvorili v New Yorku výstavu, na ktorej môžu návštevníci vidieť obrázky, fotografie a spomienkové predmety.