Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku sa dočká rekonštrukcie, žiadosť vyhodnocuje ministerstvo kultúry

Zatvorená bola v roku 2022

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

3.8.2025 (SITA.sk) - Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku sa dočká rekonštrukcie . Ako informovala Slovenská národná galéria (SNG) , na sklonku júna podala na Ministerstvo kultúry (MK) SR žiadosť na obnovu Galérie Ľudovíta Fullu (GĽF).Jej rekonštrukcia bola zaradená medzi prioritné projekty v oblasti kultúry. Financovanie projektu bude prostredníctvom Programu Slovensko , a to cez Európsky fond regionálneho rozvoja "Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku bola zatvorená v roku 2022. Dôvodom zatvorenia bol havarijný stav budovy s viacerými závažnými nedostatkami – narušená statika v prízemnej časti, poškodená strecha, zastarané odvody dažďovej vody, zatekanie do prízemnej časti budovy a mnohé ďalšie," informuje SNG. Doplnila, že vo februári 2022 boli diela z galérie odvezené. V súčasnosti sa nachádzajú v depozitároch SNG."Ministerstvo kultúry momentálne vyhodnocuje našu žiadosť na obnovu GĽF, ktorú sme podali v júni tohto roka. Požiadalo nás o doplnenie niektorých informácií, čo sme bezodkladne urobili. Momentálne čakáme na schválenie žiadosti, následne sa môže začať realizácia," priblížil generálny riaditeľ SNG Juraj Králik Aktuálne sú v príprave podklady potrebné pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. To by malo byť vyhlásené počas najbližších mesiacov. Realizácia rekonštrukcie by podľa odhadov mala trvať 24 mesiacov, najneskorší termín jej dokončenia je rok 2029."Budova Galérie Ľudovíta Fullu je národnou kultúrnou pamiatkou a my chceme, aby opäť ožila – dôstojne a bezpečne. Cieľom Slovenskej národnej galérie je galériu čo najskôr znovu otvoriť pre verejnosť. Veríme, že po rekonštrukcii sa galéria stane nielen miestom obdivu k dielu jedného z najvýznamnejších slovenských umelcov, ale aj živým priestorom, ktorý bude ľuďom prinášať radosť, inšpiráciu a umelecký zážitok," uzavrel Králik.