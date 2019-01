Galéria mesta Bratislavy si pripomína výročie narodenia E. Zmetáka

Ilustračná snímka. Foto: TASR Dano Veselský Ilustračná snímka. Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 30. januára (TASR) – Galéria mesta Bratislavy (GMB) si sté výročie narodenia výtvarníka Ernesta Zmetáka pripomína výstavou. Jej názov Pohľad na seba a do seba napovedá, že ide o autoportréty.Kurátorka expozície Danica Zmetáková urobila výber diel z viacerých galérií a od súkromných zberateľov. Autor ich vytvoril v rokoch 1943 až 1992 rôznymi výtvarnými technikami (olejomaľba, tempera, akvarel, litografia, uhoľ, rudka, tuš, drevorez, perokresba, zelený tuš) na papieri, kartóne a preglejke. Výstavu na druhom poschodí GMB spestrujú dve sochárske diela, Autoportrét v baranici z bronzu a Rímsky autoportrét z mosadze. Obrazové autoportréty sú pestré nielen vekom umelca, ale aj rôznou pokrývkou hlavy a oblečením či s Bratislavským hradom a iným pozadím. Okrem zobrazenia vlastnej tváre sa umelec namaľoval celý (Akt zo San Gimignana) a v dvojportréte: Dvaja. Podobizeň autora a modelky."Autoportrét bol dôležitou časťou Zmetákovej celoživotnej tvorby. Spoznával sa v zrkadle, vyrovnával sa sám so sebou, bola to jeho sebareflexia, ktorú neustále zdokonaľoval," konštatovala na utorkovej (29.1.) vernisáži výstavy kurátorka GMB Zsófia Kiss-Szemán.Rodák z Nových Zámkov Ernest Zmeták (12. januára 1919) pre nepriaznivú politickú situáciu v roku 1938 nenastúpil na pražskú Akadémiu výtvarných umení. Absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Budapešti (1943). Ako asistent Ľudovíta Fullu pôsobil na VŠVU v Bratislave (1949-1952), neskôr bol umelcom v slobodnom povolaní. Okrem maľby, kresby, ilustrácií a grafiky realizoval monumentálne práce v architektúre. Bol príslušník generácie 1919 a zakladajúci člen Spolku umelcov a priateľov grafiky.Mnoho jeho diel s motívom krajiny a architektúry vznikalo pri dlhodobých pobytoch na Slovensku a v Taliansku. V sicílskom meste Cefalú mu odhalili pamätnú dosku počas Slovenských dní, ktoré zorganizovala provincia Palermo (2005). Cefalú navštívil mnohokrát a vytvoril súbor malieb, akvarelov a kresieb inšpirujúcich životom, prírodou a krajinou Sicílie. Za šírenie dobrého mena ostrova vo svete mu predstavitelia provincie Palermo udelili pamätnú medailu in memoriam.Zmeták bol znalcom a zberateľom starého umenia. Rozsiahlu zbierku vyše 2000 diel venoval štátnej galérii v rodnom meste. To sa mu poďakovalo cenou mesta Nové Zámky - in memoriam. Za celoživotnú tvorbu a zásluhy o kultúrny rozvoj mu prezident SR odovzdal Pribinov kríž I. triedy (2004). Výtvarník mal desiatky výstav na Slovensku a v zahraničí. V Nových Zámkoch je po ňom pomenovaná galéria. Zomrel 13. mája 2004 v Bratislave.Výstava potrvá do 24. marca.