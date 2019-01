Zomrel rhythm'n'bluesový spevák James Ingram

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 30. januára (TASR) - Vo veku 66 rokov zomrel americký rhythm'n'bluesový spevák James Ingram. Podľa webovej stránky TMZ.com hudobník v utorok podľahol rakovinovému ochoreniu. Ingram bol laureátom dvoch cien Grammy a dvakrát ho nominovali na Oscara v kategórii pôvodná pieseň.Ingram sa narodil v roku 1952 v Ohiu, neskôr sa presťahoval do Los Angeles a začal svoju hudobnú kariéru so skupinou Revelation Funk. Ešte pred začiatkom sólovej dráhy hral na klávesové nástroje u Raya Charlesa. Bol spoluautorom skladby Pretty Young Thing, ktorá sa objavila na albume Thriller (1982) od Michaela Jacksona.V roku 1985 spolupracoval na charitatívnej piesní We Are the World. Vydal celkovo päť štúdiových albumov: It's Your Night (1983), Never Felt So Good (1986), It's Real (1989), Always You (1993) a Stand (2008). Medzi jeho hity patria Yah Mo B There, Baby, Come To Me, I Don't Have The Heart či Somewhere Out There.Ingram spolupracoval aj na niekoľkých filmových soundtrackoch. V rokoch 1994 a 1995 bol nominovaný na Oscara za pôvodné piesne do komediálnych filmov Beethoven 2 a Junior.