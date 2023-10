Galko označil prezidentku Čaputovú za alibistku par excellence

19.10.2023 (SITA.sk) - Z plejády mien nominovaných do vlády Roberta Fica prezidentka Zuzana Čaputová namieta len Rudolfa Huliaka , ktorého nominovali na post ministra životného prostredia Uviedol to na svojej sociálnej sieti Ľubomír Galko , ktorý sa dostal do parlamentu na kandidátke OĽaNO a priatelia.„Je mi to ľúto, ale som týmto pádom nútený konštatovať, že nemáme prezidentku – štátničku, ale prezidentku – alibistku par excellence, ktorá koná v absolútnom rozpore zo svojim slovami v minulosti," vyhlásil Galko.