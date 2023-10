Čaputová nevymenuje Huliaka za ministra životného prostredia, Fico musí prísť s iným menom

aktualizované 19. októbra, 11:40



19.10.2023 (SITA.sk) -Prezidentka Zuzana Čaputová nevymenuje nominanta Slovenskej národnej strany (SNS) Rudolfa Huliaka za ministra životného prostredia. Informovala o tom predsedu Smeru-SD Roberta Fica v rámci prebiehajúcich konzultácií o novej vláde. Zároveň ho požiadala o doručenie nového návrhu kandidáta na post šéfa envirorezortu.„Prezidentka má svojimi rozhodnutiami zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. Riadny chod ministerstva životného prostredia nemôže zabezpečiť človek, ktorý svojimi vyjadreniami neguje dlhodobo platnú environmentálnu politiku tohto štátu a medzinárodné záväzky, ktorými je Slovenská republika viazaná,“ uviedol hovorca prezidentky Martin Strižinec.Prezidentka zdôrazňuje, že kandidát, ktorý dlhodobo neuznáva vedecký konsenzus o zmene klímy a žiadna skutočná klimatická kríza podľa neho neexistuje, nemôže viesť a reprezentovať rezort, ktorého hlavnou úlohou je v zmysle zákona práve ochrana prírody a krajiny a klimatického systému Zeme.Zároveň, kandidát, ktorý verejne schvaľuje násilné vysporiadanie sa s názorovými oponentmi, najmä z radov ochrancov prírody a krajiny, nemôže byť podľa nej spôsobilý viesť ministerstvo, ktorého súčasťou je štátna ochrana prírody a krajiny.Čaputová je presvedčená, že na rozdiel od ďalších nominantov, v prípade Rudolfa Huliaka existujú ústavno-právne dôvody, a to v takej intenzite, že nemôže zastávať post ministra životného prostredia. Jeho vymenovanie by nedávalo záruku riadneho chodu tohto ústavného orgánu.Strana Sloboda a Solidarita (SaS) víta rozhodnutie prezidentky Čaputovej. Hlava štátu ako dôvody uviedla násilnícke vyjadrenia k ochranárom či popieranie zmeny klímy.„Huliak pravidelne šíri nenávistné vyjadrenia, bludy, výmysly a konšpirácie, napr. o tom, že Slovákom klesne IQ na 70 pre to, že sem prídu cudzinci," napísal podpredseda SaS Branislav Gröhling na sociálnej sieti. Dodal, že nominácia Huliaka bola od začiatku absurdná a taktiež bola výsmechom Slovenska a ukážkou hodnôt a politiky národniarov.K rozhodnutiu prezidentky sa vyjadril aj Ľubomír Galko (OĽaNO). Z plejády mien nominovaných do vlády Roberta Fica prezidentka Zuzana Čaputová namieta len Rudolfa Huliaka, ktorého nominovali na post ministra životného prostredia. Uviedol to na svojej sociálnej sieti Ľubomír Galko, ktorý sa dostal do parlamentu na kandidátke OĽaNO a priatelia. „Je mi to ľúto, ale som týmto pádom nútený konštatovať, že nemáme prezidentku – štátničku, ale prezidentku – alibistku par excellence, ktorá koná v absolútnom rozpore zo svojim slovami v minulosti," vyhlásil Galko.