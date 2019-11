Gandl: Križovatka D4/D1 nie je bodom, ktorý by zdržoval výstavbu D4

ilustračná snímka Foto: TASR - Miroslav Košírer Foto: TASR - Miroslav Košírer

Bratislava 17. novembra (TASR) – Križovatka diaľnice D4 a D1 nie je bodom, ktorý by zdržoval výstavbu samotnej diaľnice D4. Skonštatoval to člen Predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Peter Gandl s tým, že ide o komplikovanú križovatku, pretože ju realizujú dva subjekty. Pripustil, že pri jej príprave boli problémy s majetkovoprávnym vyrovnaním.Gandl priblížil, že ak vlastník nepredá pozemok na realizáciu verejnoprospešnej stavby, investor môže vo verejnom záujme tento pozemok vyvlastniť.poznamenal.NDS v súčasnosti vyhodnocuje tender na dodávku mosta.ozrejmil.Križovatka D4/D1 podľa Gandla nie je na kritickej ceste, teda nie je tým posledným bodom, ktorý by zdržoval výstavbu D4 samotnej. Na kritickej ceste je podľa neho realizácia mosta cez Dunaj vrátane estakád.uistil.