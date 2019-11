Princ Charles s manželkou Camillou prišli na návštevu Nového Zélandu

Na archívnej snímke britský princ Charles a jeho manželka Camilla. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wellington 17. novembra (TASR) - Britský princ Charles a jeho manželka Camilla pricestovali v nedeľu na Nový Zéland na svoju v poradí tretiu spoločnú návštevu tejto tichomorskej krajiny, píše agentúra DPA.Princ z Walesu a vojvodkyňa z Cornwallu, ktorí boli naposledy na Novom Zélande pred štyrmi rokmi, zavítajú v rámci šiestich dní pobytu aj do turistickej oblasti Bay of Islands na Severnom ostrove. Tam navštívia mesto Waitangi, kde 6. februára 1840 podpísali predstavitelia britskej koruny zmluvu s domorodými maorijskými náčelníkmi.Táto tzv. Zmluva z Waitangi ustanovila britského guvernéra Nového Zélandu, uznala maorijské vlastníctvo krajiny a dala Maoriom práva britských poddaných. Všeobecne sa preto považuje za zakladajúci dokument Nového Zélandu a akési ospravedlnenie vlády britskej koruny nad ním.Bude to vôbec prvýkrát za posledných 25 rokov, čo Waitangi, vzdialené 230 kilometrov severne od Aucklandu, navštívi člen britskej kráľovskej rodiny, približuje DPA.Charles a Camilla navštívia okrem toho aj mestá Christchurch a Kaikoura na novozélandskom Južnom ostrove. V Christchurchi sa oboznámia z renováciou tohto mesta po ničivom zemetrasení z roku 2011 a vyjadria podporu tým, ktorých sa nejakým spôsobom dotkli teroristické útoky na miestnu mešitu z 15. marca tohto roku.Novozélanďania budú mať možnosť vidieť následníka britského trónu a jeho manželku v utorok počas ich verejnej prechádzky po aucklandskej prístavnej štvrti Viaduct Harbour alebo v sobotu na námestí Cathedral Square v Christchurchi.V ten istý deň Charles s Camillou aj z Nového Zélandu odcestujú. Camilla sa plánuje vrátiť do Británie, jej manžel však ešte medzitým zavíta na Tuvalu a na Šalamúnove ostrovy.