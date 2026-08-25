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25. augusta 2026

Gangy na Haiti zavraždili pri útoku na kostol približne 40 vysídlených ľudí


Tagy: Civilné obete Teroristický útok vysídlenci zločinecké gangy

Útočníci v meste Kenscoff podľa starostu niektoré z obetí chladnokrvne popravili; desiatky ďalších ľudí utrpeli zranenia. Členovia



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haiti_gang_violence_365_9 676x451 25.8.2026 (SITA.sk) - Útočníci v meste Kenscoff podľa starostu niektoré z obetí chladnokrvne popravili; desiatky ďalších ľudí utrpeli zranenia.

Členovia haitských gangov zaútočili na vysídlených ľudí, ktorí našli útočisko v kostole neďaleko haitského hlavného mesta, a zabili približne 40 osôb, pričom niektoré z nich údajne chladnokrvne popravili.



Popravy a únosy


Starosta mesta Kenscoff Massillon Jean útok z nedeľňajšej noci označil za „noc teroru“. „Napočítali sme približne 40 tiel. Pátranie pokračuje. Niektorí ľudia sú stále nezvestní,“ povedal Jean.


Útočníci prepadli centrum pre vysídlené osoby, ktoré sa nachádzalo v kostole. „Banditi vtrhli do tábora vysídlených osôb umiestneného v kostole. Niekoľko ľudí popravili. Sú mŕtvi a desiatky zranených. Niektorých ľudí zločinci uniesli,“ uviedol starosta.



Milión a pol vysídlených


Kenscoff, hornatá obec ležiaca juhovýchodne od hlavného mesta Port-au-Prince, je už niekoľko mesiacov dejiskom zrážok a útokov ozbrojených skupín, ktoré sa snažia rozšíriť územie pod svojou kontrolou.


Haitská vláda po najnovšom útoku vyjadrila sústrasť pozostalým a oznámila vyslanie posíl na obnovenie bezpečnosti v oblasti.


Na Haiti je podľa OSN vysídlených takmer 1,5 milióna ľudí z približne 11 miliónov obyvateľov a viac ako päť miliónov čelí vážnej potravinovej neistote.


Krajina neuskutočnila žiadne voľby od roku 2016, pričom všeobecné voľby sú naplánované na december.




Zdroj: SITA.sk - Gangy na Haiti zavraždili pri útoku na kostol približne 40 vysídlených ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Teroristický útok vysídlenci zločinecké gangy
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