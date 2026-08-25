|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 25.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľudovít
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. augusta 2026
Gangy na Haiti zavraždili pri útoku na kostol približne 40 vysídlených ľudí
Útočníci v meste Kenscoff podľa starostu niektoré z obetí chladnokrvne popravili; desiatky ďalších ľudí utrpeli zranenia. Členovia
Zdieľať
Členovia haitských gangov zaútočili na vysídlených ľudí, ktorí našli útočisko v kostole neďaleko haitského hlavného mesta, a zabili približne 40 osôb, pričom niektoré z nich údajne chladnokrvne popravili.
Popravy a únosy
Starosta mesta Kenscoff Massillon Jean útok z nedeľňajšej noci označil za „noc teroru“. „Napočítali sme približne 40 tiel. Pátranie pokračuje. Niektorí ľudia sú stále nezvestní,“ povedal Jean.
Útočníci prepadli centrum pre vysídlené osoby, ktoré sa nachádzalo v kostole. „Banditi vtrhli do tábora vysídlených osôb umiestneného v kostole. Niekoľko ľudí popravili. Sú mŕtvi a desiatky zranených. Niektorých ľudí zločinci uniesli,“ uviedol starosta.
Milión a pol vysídlených
Kenscoff, hornatá obec ležiaca juhovýchodne od hlavného mesta Port-au-Prince, je už niekoľko mesiacov dejiskom zrážok a útokov ozbrojených skupín, ktoré sa snažia rozšíriť územie pod svojou kontrolou.
Haitská vláda po najnovšom útoku vyjadrila sústrasť pozostalým a oznámila vyslanie posíl na obnovenie bezpečnosti v oblasti.
Na Haiti je podľa OSN vysídlených takmer 1,5 milióna ľudí z približne 11 miliónov obyvateľov a viac ako päť miliónov čelí vážnej potravinovej neistote.
Krajina neuskutočnila žiadne voľby od roku 2016, pričom všeobecné voľby sú naplánované na december.
Zdroj: SITA.sk - Gangy na Haiti zavraždili pri útoku na kostol približne 40 vysídlených ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Slovenská kandidatúra na nestáleho člena v Bezpečnostnej rade OSN naberá silu, podporu hlási 123 členských krajín
Proces v prípade vraždy Kuciaka pokračuje bez obžalovaných. Súd sa zaoberá aj dôkazmi z kauzy Technopol