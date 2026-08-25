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25. augusta 2026
Slovenská kandidatúra na nestáleho člena v Bezpečnostnej rade OSN naberá silu, podporu hlási 123 členských krajín
Tagy: Diplomacia Kandidatúra Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Nestáli členovia
Diplomacia intenzívne rokuje na viacerých kontinentoch, pripravuje sa na kľúčové hlasovanie Valného zhromaždenia. Slovensko ako nestáleho člena v
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25.8.2026 (SITA.sk) - Diplomacia intenzívne rokuje na viacerých kontinentoch, pripravuje sa na kľúčové hlasovanie Valného zhromaždenia.
Slovensko ako nestáleho člena v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov (OSN) podporuje 123 členských krajín OSN. Informoval o tom minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD).
„O podpore našej kandidatúry rokujem pri každej vhodnej príležitosti – počas bilaterálnych stretnutí s ministerskými partnermi, na zasadnutiach na pôde OSN v New Yorku či Ženeve, ale rovnako počas mojich pracovných ciest, ktoré som tento rok absolvoval nielen v rámci Európy, ale tiež Afriky, Ázie či Latinskej Ameriky,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.
O kandidatúre SR na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 – 2029 Blanár rokoval aj počas zasadnutia Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva v Ženeve, ministeriálu EÚ – ASEAN v Bruneji či Valného zhromaždenia Organizácie amerických štátov v Paname.
Účasť na týchto podujatiach využil minister aj na rokovania s partnermi zo Spojených štátov amerických či africkej Konžskej demokratickej republiky, rovnako so zástupcami ázijských krajín – z Bruneja, Filipín, Kambodže, Laosu, ako i Malajzie, Maldív, Singapuru a Východného Timoru.
Kľúčové boli podľa neho aj stretnutia s predstaviteľmi regiónu Latinskej Ameriky a Karibiku – z Belize, Brazílie, Bolívie, Guatemaly, ďalej Kolumbie, Mexika, Panamy, Surinamu aj Svätej Lucie. Dôležitým mementom bolo podľa Blanára oficiálne predstavenie slovenskej kandidatúry, ktoré prebehlo v júli priamo v sídle OSN v New Yorku.
Minister doplnil, že významnú úlohu v rámci intenzívnej kampane na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN zohráva domáca diplomatická činnosť a sieť zastupiteľských úradov SR vo svete.
Rezort diplomacie minulý rok zorganizoval brífing 58 diplomatov akreditovaných v Bratislave, pracovný obed s veľvyslancami z Číny, Francúzska, Nemecka, Spojeného kráľovstva, Spojených štátov amerických a tiež koordinačnú poradu so 40 zástupcami z 19 ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy, ktorí sa na príprave kandidatúry podieľajú.
Zároveň ministerstvo využíva aj skúsenosti štátov, ktoré v bezpečnostnej rade už pôsobili či aktuálne pôsobia. K lepšej príprave na prípadné členstvo tak prispeli odborné konzultácie s Dánskom, Gréckom, Lotyšskom, Slovinskom a Švajčiarskom.
„Našu kandidatúru vnímame ako príležitosť budovať a prehlbovať dialóg aj so vzdialenejšími štátmi, s ktorými máme priestor na intenzívnejšiu spoluprácu. Práve naše dobré bilaterálne vzťahy, ktoré už máme nadviazané, nám pomohli rozšíriť podporu napríklad na africkom kontinente, v čom nám aktívne pomohol pri komunikácii s ďalšími krajinami môj marocký ministerský kolega Nasser Bourita,“ doplnil Blanár, podľa ktorého každé nové partnerstvo posilňuje postavenie Slovenska v multilaterálnom priestore.
V rámci prípravy na nestále členstvo ministerstvo minulý rok zriadilo aj samostatné oddelenie, ktorého úlohou je koordinovať volebnú kampaň a zabezpečovať odborné, personálne a organizačné zázemie pre prípadný výkon mandátu.
Tento proces je podľa Blanára súčasne príležitosťou aj pre mladých slovenských diplomatov a diplomatky. Naďalej prebieha aj štvorsemestrálny vzdelávací program, ktorý ministerstvo otvorilo v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.
Rezort diplomacie pripomenul, že od vstupu Slovenska do OSN v roku 1993 ide o tretiu slovenskú kandidatúru do bezpečnostnej rady. Svoju prvý kandidatúru v roku 1999 SR stiahla v prospech Ukrajiny. Úspešne zvolené za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN bolo Slovensko pre roky 2006 – 2007.
O tom, či bude Slovensko úspešné, rozhodnú členské štáty vo voľbách v júni budúceho roka počas zasadnutia Valného zhromaždenia. Pre zvolenie SR potrebuje dvojtretinovú väčšinu hlasov prítomných a hlasujúcich štátov. Do dobrej pozície stavia Slovensko podľa ministerstva to, že je jediným kandidátom Východoeurópskej regionálnej skupiny.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská kandidatúra na nestáleho člena v Bezpečnostnej rade OSN naberá silu, podporu hlási 123 členských krajín © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko ako nestáleho člena v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov (OSN) podporuje 123 členských krajín OSN. Informoval o tom minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD).
„O podpore našej kandidatúry rokujem pri každej vhodnej príležitosti – počas bilaterálnych stretnutí s ministerskými partnermi, na zasadnutiach na pôde OSN v New Yorku či Ženeve, ale rovnako počas mojich pracovných ciest, ktoré som tento rok absolvoval nielen v rámci Európy, ale tiež Afriky, Ázie či Latinskej Ameriky,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.
Rokovania s partnermi
O kandidatúre SR na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 – 2029 Blanár rokoval aj počas zasadnutia Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva v Ženeve, ministeriálu EÚ – ASEAN v Bruneji či Valného zhromaždenia Organizácie amerických štátov v Paname.
Účasť na týchto podujatiach využil minister aj na rokovania s partnermi zo Spojených štátov amerických či africkej Konžskej demokratickej republiky, rovnako so zástupcami ázijských krajín – z Bruneja, Filipín, Kambodže, Laosu, ako i Malajzie, Maldív, Singapuru a Východného Timoru.
Kľúčové boli podľa neho aj stretnutia s predstaviteľmi regiónu Latinskej Ameriky a Karibiku – z Belize, Brazílie, Bolívie, Guatemaly, ďalej Kolumbie, Mexika, Panamy, Surinamu aj Svätej Lucie. Dôležitým mementom bolo podľa Blanára oficiálne predstavenie slovenskej kandidatúry, ktoré prebehlo v júli priamo v sídle OSN v New Yorku.
Ministerstvo využíva skúsenosti ostatných štátov
Minister doplnil, že významnú úlohu v rámci intenzívnej kampane na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN zohráva domáca diplomatická činnosť a sieť zastupiteľských úradov SR vo svete.
Rezort diplomacie minulý rok zorganizoval brífing 58 diplomatov akreditovaných v Bratislave, pracovný obed s veľvyslancami z Číny, Francúzska, Nemecka, Spojeného kráľovstva, Spojených štátov amerických a tiež koordinačnú poradu so 40 zástupcami z 19 ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy, ktorí sa na príprave kandidatúry podieľajú.
Zároveň ministerstvo využíva aj skúsenosti štátov, ktoré v bezpečnostnej rade už pôsobili či aktuálne pôsobia. K lepšej príprave na prípadné členstvo tak prispeli odborné konzultácie s Dánskom, Gréckom, Lotyšskom, Slovinskom a Švajčiarskom.
Príležitosť pre mladých diplomatov
„Našu kandidatúru vnímame ako príležitosť budovať a prehlbovať dialóg aj so vzdialenejšími štátmi, s ktorými máme priestor na intenzívnejšiu spoluprácu. Práve naše dobré bilaterálne vzťahy, ktoré už máme nadviazané, nám pomohli rozšíriť podporu napríklad na africkom kontinente, v čom nám aktívne pomohol pri komunikácii s ďalšími krajinami môj marocký ministerský kolega Nasser Bourita,“ doplnil Blanár, podľa ktorého každé nové partnerstvo posilňuje postavenie Slovenska v multilaterálnom priestore.
V rámci prípravy na nestále členstvo ministerstvo minulý rok zriadilo aj samostatné oddelenie, ktorého úlohou je koordinovať volebnú kampaň a zabezpečovať odborné, personálne a organizačné zázemie pre prípadný výkon mandátu.
Tento proces je podľa Blanára súčasne príležitosťou aj pre mladých slovenských diplomatov a diplomatky. Naďalej prebieha aj štvorsemestrálny vzdelávací program, ktorý ministerstvo otvorilo v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.
Jediným kandidátom Východoeurópskej regionálnej skupiny
Rezort diplomacie pripomenul, že od vstupu Slovenska do OSN v roku 1993 ide o tretiu slovenskú kandidatúru do bezpečnostnej rady. Svoju prvý kandidatúru v roku 1999 SR stiahla v prospech Ukrajiny. Úspešne zvolené za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN bolo Slovensko pre roky 2006 – 2007.
O tom, či bude Slovensko úspešné, rozhodnú členské štáty vo voľbách v júni budúceho roka počas zasadnutia Valného zhromaždenia. Pre zvolenie SR potrebuje dvojtretinovú väčšinu hlasov prítomných a hlasujúcich štátov. Do dobrej pozície stavia Slovensko podľa ministerstva to, že je jediným kandidátom Východoeurópskej regionálnej skupiny.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská kandidatúra na nestáleho člena v Bezpečnostnej rade OSN naberá silu, podporu hlási 123 členských krajín © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Diplomacia Kandidatúra Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Nestáli členovia
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