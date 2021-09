Garáž z Pohody bude dva mesiace slúžiť mladým v trenčianskom skateparku, jej dvere v sobotu otvorí vystúpenie rapera Gleba a kapiel Fraktúra, Cherry Street a Fyasco

Tento projekt na podporu kandidatúry Trenčína na Európske hlavné mesto kultúry 2026 dáva príležitosť špecifickej mestskej komunite, aby si sama tvorila kultúrny program podľa svojich predstáv. Garáž otvoria 25. 9. vystúpením raper Gleb a trenčianske kapely Fraktúra, Cherry Street a Fyasco.

Na podporu kandidatúry Trenčína na Európske hlavné mesto kultúry 2026 vznikol nápad ponúknuť Garáž z Pohody mladým, ktorí sa stretávajú v skateparku a dať im tak priestor na ich hudobné a komunitné začiatky. Ide o spoločný projekt organizátorov Trenčín 2026, festivalu Pohoda a komunity z Trenčianskeho skateparku. Tých zastupuje skejter a gitarista Milan Hanuliak, ktorý hrá v trenčianskej kapele Cherry Street.

Garáž poznajú návštevníci Pohody ako jej najmenší stage, ktorý je zároveň symbolom začiatku. „Garáž považujeme za základ hudobnej scény, tam sa začína cesta mnohých kapiel. Aj my v Bez ladu a skladu sme začínali v garáži u našich na Novinách alebo neskôr u Kubicovcov,“ hovorí Michal Kaščák, riaditeľ festivalu Pohoda.

Garáž technicky zabezpečila Pohoda a Trenčín 2026. Program v nej si však vytvoria mladí sami. Priestor im bude k dispozícii v októbri a v novembri, akcie môžu ľudia nahlasovať od jej otvorenia 25. septembra na stránke trencin2026.sk v sekcii Garáž. Tím Trenčína 2026 im produkčne pomôže pri realizácii.

„V programe kandidatúry Trenčín 2026 máme cieľ, aby sa z pasívnych prijímateľov kultúry stali aktívni účastníci. Tiež chceme vytvoriť možnosti na to, aby sa ľudia naučili sami si vytvoriť kultúrnu ponuku, ktorá im v meste chýba,“ vysvetľuje Veronika Žák Sučanská, ktorá má v tíme Trenčín 2026 na starosti zapájanie obyvateľov do projektu. „V Garáži ide presne o to. Ukazujeme, že komunita okolo trenčianskeho skateparku je aktívna a živá. Dávame mladým nielen fyzický ale aj mentálny priestor zamyslieť sa, čo im chýba a čo by tu v skateparku mohlo byť. A tiež získajú skúsenosť z organizácie kultúrneho podujatia a zážitok z toho, keď sú sami jeho tvorcami. O to ide aj v celom projekte Trenčín 2026.“

Ak mesto získa titul, Garáž bude putovať po celom meste a jeho okolí. Rôzne umelecké skupiny alebo komunity dostanú možnosť presunúť si Garáž k svojmu pôsobisku a pripraviť v nej program na určený čas. Pri manažovaní sa nebudú musieť spoľahnúť len na vlastné sily, získajú aj mentoring v oblasti organizovania kultúrnych podujatí.

Dvere Garáže v trenčianskom skateparku otvorí vystúpenie rapera Gleba a trenčianskych kapiel Fraktúra, Cherry Street a Fyasco v sobotu 25. 9. 2021 od 14:00 do 22:00. Popri tom sa ľudia môžu zapojiť do aktivít a súťaží pre bikerov od O.Z.Divo alebo do súťaže Skate Besttricks by Peškalife. Alebo sa dať ostrihať Elite Barbermi. Vstup na podujatie je zdarma.

Kto z trojice Trenčín, Nitra a Žilina sa stane Európskym hlavným mestom kultúry sa dozvieme začiatkom decembra 2021.

Program:

17:00 - 17:40 Fraktúra

18:10 - 18:50 Gleb

19:20 - 20:00 Cherry Street

20:40 - 21:20 Fyasco

Interpreti: