Z Michalskej veže po 175 rokoch zložili sochu Archanjela Michala, čaká ju generálna obnova (foto)

21.9.2021 - Sochu Archanjela Michala zložili po 175 rokoch z Michalskej veže v Bratislave, čaká ju generálna obnova. „Zložením sochy sa začína aj cesta k otvoreniu časových schránok z jej útrob," informovala Katarína Selecká z Múzea mesta Bratislavy (MMB).Po zložení sochy z vrcholku veže plastiku preniesli do Starej radnice, kde bude od stredy 22. septembra do nedele 26. septembra sprístupnená verejnosti počas krátkej výstavy s názvom Archanjel Michal. K obnove Michalskej veže.Komplexnú rekonštrukciu Michalskej veže realizuje mesto od júla tohto roka a potrvá približne 18 mesiacov. V pondelok z barokovej strechy veže vo výške 51 metrov nad Bratislavou zložili medenú plastiku Archanjela Michala v súboji s drakom (symbol diabla) v značne poškodenom stave. Socha v najbližších týždňoch a mesiacoch prejde reštaurovaním.Jedným z prvých krokov bude vybratie a otvorenie časovej schránky z tela anjela, ktorá bola dovnútra vložená v roku 1845. „Otvorenie časovej schránky je predmetom veľkého záujmu a pozornosti, aj preto bude možné schránku a jej historický obsah po ošetrení a zakonzervovaní vidieť v rámci krátkej inštalácie v MMB," poznamenala Selecká.K prvému sňatiu a oprave plastiky prišlo v roku 1812, druhá oprava sochy bola realizovaná počas veľkej rekonštrukcie Michalskej veže v roku 1845. Plastika sa na vrchol veže vrátila 14. septembra 1845 a odvtedy neprešla žiadnou väčšou obnovou.„Po viac ako 175 rokoch sa dielo nachádza v zlom stave. Okrem početných menších defektov celkom chýba predlaktie pravej ruky a ľavé krídlo archanjela, jeho plamenný meč, ako aj ľavé ucho draka," skonštatovala Selecká.Preto ako súčasť generálnej obnovy Michalskej veže prejde plastika reštaurovaním, ktorej cieľom je jej generálna obnova zahŕňajúca rekonštrukciu do pôvodného stavu z roku 1758.Projekt s oficiálnym názvom Rekonštrukcia a obnova Národnej kultúrnej pamiatky (NKP) Bránová veža "Michalská brána" je spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry SR. Celkový rozpočet na generálnu obnovu objektu, ktorý zahŕňa Michalskú vežu a Múzeum zbraní, predstavuje 1,6 mil. eur. Z dotácie ministerstva pôjde 598 500 eur, zvyšok je financovaný z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy.