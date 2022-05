Garmin predstavil cykloradar Varia RCT715 s bezpečnostnou kamerou

Zabudovaná kamera: Zaznamenáva ostrý obraz v rozlíšení 1080p/30fps počas jazdy.

Zaznamenáva ostrý obraz v rozlíšení 1080p/30fps počas jazdy.

Automatická detekcia nehody: Ak je rozoznaná nehoda, video nasnímané pred, počas a po incidente sa automaticky uloží (ochrana proti premazaniu).

Ak je rozoznaná nehoda, video nasnímané pred, počas a po incidente sa automaticky uloží (ochrana proti premazaniu).

Nová funkcionalita apky Varia: Jednoduchý prístup k videám, presun videa a nastavenie kamery, aj doplnkových dátových vrstiev.





Maximálne povedomie o situácii: Vizuálne a zvukové upozornenia na vozidlá približujúce sa zo vzdialenosti až 140 metrov.

Vizuálne a zvukové upozornenia na vozidlá približujúce sa zo vzdialenosti až 140 metrov.

Perfektná viditeľnosť: Zadné svetlo je viditeľné zo vzdialenosti viac ako jeden kilometer, tak dokáže vodičov vozidiel upozorniť na cyklistu skôr ako ich zaznamená radar.



19.5.2022 (Webnoviny.sk) - Garmin prichádza s novým prírastkom do rodiny produktov zameraných na bezpečnosť cyklistov na cestách,Už roky sa cyklisti na celom svete spoliehajú na cykloradar Varia, ktorý im dáva počas jazdy prehľad o vozidlách približujúcich sa spoza nich. Radar je navyše vybavený intenzívnym svetlom so zábleskami, ktoré upozorní vodičov na prítomnosť cyklistu na ceste. Teraz cykloradar navyše dokáže vytvoriť jasný videozáznam situácie, ktorá sa odohráva za chrbtom cyklistu.Toto sú nové funkcie, ktoré prináša model Varia RCT715:Cyklisti jazdiaci s RCT715 majú prístup aj k jedinečným funkciám cyklistickej bezpečnosti vrátane:má viacero možností na spárovanie, preto sa dá pripojiť ku kompatibilným cyklopočítačomsmart hodinkám Garmin alebo prostredníctvom aplikácie Varia. Pri spárovaní s kompatibilným smartfónom (iPhone/Android) sa dokáže integrovať aj s vybranými aplikáciami tretích strán, ako napr. Ride With GPS a k mape pridať ďalšiu vrstvu s notifikáciami radaru.Výdrž batérie Varia RCT715 je 4 hodiny s radarom a nepretržitým svietením vysokej intenzity, alebo 6 hodín so zábleskovým svietením a radarom. V oboch prípadoch je kontinuálne zaznamenávané video 1080p. Cykloradar s kamerou a svetlom Varia RCT715 má doporučenú MOC 399,99 €.Viac informácií k produktom Garmin nájdete na webeInformačný servis