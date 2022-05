Najvyšší správny súd disciplinárne potrestal sudkyňu, dôvodom sú prieťahy v prípade pádu stanu na festivale Pohoda

Neúčelové výdavky rozpočtu

Sudkyňa zavinila prieťah v konaní

19.5.2022 (Webnoviny.sk) - Najvyšší správny súd SR (NSS SR) na návrh ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (nom. SaS) disciplinárne potrestal sudkyňu Beatu Schmidtovú za prieťahy v konaní v prípade pádu stanu na festivale Pohoda. Šéfka rezortu spravodlivosti podala návrh na začatie disciplinárneho konania 6. novembra 2020.Mala za to, že sudkyňa v trestnej veci vedenej na Okresnom súde Trenčín proti nemeckému štátnemu občanovi Jakobovi Bossertovi pre prečin všeobecného ohrozenia nesústredeným a neefektívnym postupom zavinila prieťahy v konaní. NSS SR sudkyni uložil trest zníženia platu o 30 percent na tri mesiace. V tlačovej správe o tom informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti SR. Trenčianska sudkyňa pribrala 13. januára 2017 do konania prekladateľa pre nemecký jazyk za účelom preloženia celého trestného spisu a žiadosti o prevzatie trestnej veci zo slovenského do nemeckého jazyka. Urobila tak napriek tomu, že nedisponovala rozhodnutím ministra spravodlivosti o podaní žiadosti o odovzdanie trestného konania do cudziny.V máji 2018 prekladateľ vrátil súdu spis, pričom následne minister spravodlivosti Slovenskej republiky rozhodnutím z 24. júla 2018 nesúhlasil s podaním žiadosti o odovzdanie predmetného trestného konania do Spolkovej republiky Nemecko, v dôsledku čoho okrem prieťahov v konaní došlo aj k neúčelným výdavkom štátneho rozpočtu vo výške takmer 30-tisíc eur.NSS SR po vykonanom dokazovaní rozhodnutím z 18. mája uznal sudkyňu Okresného súdu Trenčín Beátu Schmidtovú za vinnú, že v konaní svojou nečinnosťou zavinila prieťah v konaní. V čase od 24. júna 2017 do 4. júna 2018 neurobila v uvedenej veci žiaden úkon.Veľký stan padol na trenčianskom letisku počas festivalu Pohoda 18. júla 2009, keď sa areálom prehnala búrka sprevádzaná silným vetrom. Stan, ktorý vlastnila a postavila nemecká firma, sa aj so železnou konštrukciou zrútil na stovky ľudí, ktorí práve sledovali koncert. Nešťastie neprežil mladý muž a na následky zranení v nemocnici zomrelo aj 19-ročné dievča.