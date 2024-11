Gašpar by si vedel predstaviť, že by sa novým šéfom parlamentu stal Šutaj Eštok. Privítal by aj návrh progresívcov na podpredsedu

3.11.2024 (SITA.sk) - Nový predseda parlamentu by mohol byť zvolený do konca roka, keďže odchod trojice poslancov z klubu SNS "zdynamizoval" tento proces. V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza to povedal podpredseda parlamentu Smer-SD ). Ako doplnil, vedel by si predstaviť, že by sa novým šéfom zákonodarného zboru stal predseda strany Hlas-SD a súčasný minister vnútra "Dokonca by som privítal, keby kolegovia z Progresívneho Slovenska dali návrh na podpredsedu parlamentu a mohli sme zvoliť aj ich podpredsedu," doplnil Gašpar s tým, že momentálne musia schôdze riadiť pre chýbajúceho predsedu aj podpredsedu zvyšní traja podpredsedovia.Predseda KDH Milan Majerský v tejto súvislosti povedal, že opozičné hnutie by v tejto chvíli nehlasovalo za Šutaja Eštoka, ale ani za Richarda Rašiho , ktorý sa v súvislosti s postom predsedu parlamentu tiež spomína."Uvidíme, čo prinesú parlamentné dni, parlamentné rokovania, ale v tejto chvíli nie," vyhlásil s tým, že vládna koalícia si to u KDH "pobabrala" tým, aké zákony prijala.Zároveň však Majerský doplnil, že druhá najvyššia ústavná funkcia, ktorou je predseda parlamentu, musí byť obsadená. "Parlament je častokrát paralyzovaný, jednoducho chýbajú tam tí ľudia," dodal Majerský.