Ušľachtilé, no nerealizovateľné, komentuje šéf Tatry mountain resorts navrhovaný zákaz fajčenia v exteriéroch

Nové odporúčania o prostredí bez dymu a aerosólov

Nerealizovateľný návrh

3.11.2024 (SITA.sk) - Za ušľachtilú, ale nerealizovateľnú myšlienku označil návrh úplného zákazu fajčenia aj vapovania vo vonkajších priestoroch zo strany Európskej komisie predseda predstavenstva Tatry mountain resorts (TMR) Ako povedal pre agentúru SITA, keďže ide len o odporúčanie, TMR, ktorá prevádzkuje lyžiarske strediská na Slovensku, Poľsku, Čechách a v Rakúsku, odporučí lyžiarom, aby nefajčili. Rattaj by však namiesto príkazov a zákazov očakával zo strany Európskej únie väčšiu podporu voľnému európskemu trhu.Európska komisia predložila nové odporúčania o prostredí bez dymu a aerosólov, ktoré významne rozširujú odporúčania Rady z roku 2009. Návrh odporúča zákaz fajčenia a vapovania všade tam, kde môže prísť ku kontaktu s verejnosťou a mladistvými.Zákaz by sa tak najviac dotkol prevádzkovateľov reštaurácií, kaviarní, krčiem a pubov, ako aj ubytovacích zariadení . Fajčenie by už nebolo možné nielen na terasách, balkónoch, ale ani vo vyhradených vonkajších priestoroch pred zariadeniami."Európska únia len dokazuje, že namiesto vytvárania a podpory konkurencieschopnosti Únie voči Amerike, nás, naopak, len bičuje príkazmi a zákazmi. Ide to principiálne proti voľnému európskemu trhu, ktorý bol sľubovaný. A to nie je len tento prípad, ale aj kopec iných "hlúpostí"," reagoval Rattaj.Šéf TMR, ktorá má v portfóliu aj niekoľko hotelov, však aktuálny návrh nepovažuje za tému dňa. "Podľa mňa je to nerealizovateľné a nevymáhateľné. Každopádne, počkáme si, aký to bude mať ďalší vývoj, ale vôbec by som tomu v tejto chvíli nevenoval nejakú zásadnú pozornosť. Sú oveľa dôležitejšie veci," skonštatoval. Zároveň dodal, že v Amerike sa na lanovkách nesmie fajčiť, na Slovensku ide podľa neho o elementárnu slušnosť.Proti návrhu sa už zdvihla vlna kritiky zo strany európskych podnikateľov sektoru HoReCa , teda prevádzkovateľov reštaurácií, hotelov a služieb cestovného ruchu. Tí sa obávajú ekonomických dopadov, keďže zhruba 20 % zákazníkov sú fajčiari. V Rakúsku vyvolal návrh ostrú reakciu na domácej politickej scéne, no odmietli ho aj europoslanci všetkých strán v Európskom parlamente.