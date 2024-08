Gašpar chce stabilnú, funkčnú a politicky nezávislú tajnú službu

28.8.2024 (SITA.sk) - Nový riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar považuje za potrebné sústrediť sa na to, aby spravodajská služba bola stabilnou, funkčnou a politicky nezávislou inštitúciou. Ako ďalej informovala hovorkyňa SIS Katarína Némová , Gašpar chce podľa vlastných slov tiež urobiť všetko pre to, aby naša tajná služba bola profesionálnym partnerom zahraničným spravodajským službám, ktorý zodpovedne prijíma a zdieľa s nimi relevantné spravodajské informácie.„V krátkom čase chcem predstaviť verejnosti neutajovanú časť koncepcie rozvoja Slovenskej informačnej služby, v ktorej budú zadefinované krátkodobé ciele, ktoré by mali obsiahnuť moje potencionálne funkčné obdobie, ako aj dlhodobé ciele, ktoré by nemali byť závislé na tom, aký riaditeľ v súčasnosti službu vedie,“ zdôraznil Gašpar.Doplnil, že kľúčovou úlohou spravodajskej služby bude promptne reagovať na všetky ohrozenia záujmov SR a jej občanov a prijímať efektívne bezpečnostné opatrenia na ochranu štátu a bezpečnosti občanov.